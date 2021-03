Culture : l'occupation du Fil de Saint-Étienne dans le sillage de la mobilisation nationale

Les intermittents stéphanois installés dans la salle du Fil ont rejoint une mobilisation dans tout le pays pour dénoncer une nouvelle fois, et par l'action, les fermetures généralisées des lieux de culture et l'incertitude dans laquelle sont laissés tous les intermittents.

Les occupants stéphanois s'inscrivent dans une mobilisation nationale à l'heure où de nombreux lieux partout en France se sont ajoutés à cette lutte de la culture. Dans la salle du Fil, difficile de savoir exactement combien sont les occupants. "Un certain nombre" nous dit-on parmi les portes-paroles des intermittents. Aucun journaliste ne peut pénétrer dans le bâtiment mais ce n'est pas une exception puisque aucun militant supplémentaire ne peut y rentrer.

Un protocole sanitaire mis en place par les occupants pour être irréprochables sur cette question tandis que les salariés du Fil ne sont pas empêchés de travailler. Conséquence : dans l'état actuel des choses, ni la direction du Fil, ni la ville de Saint-Étienne, qui est propriétaire des lieux, ne s'opposent à cette occupation. Occupation qui se poursuit, en lien avec un mouvement national dont le but est de mailler le territoire pour peser plus que jamais dans le conflit face au gouvernement.

Romain, intermittent, occupant du Fil : "Il y a des personnes qui travaillent à un moment donné, qui arrêtent puis qui reprennent. Tous ces boulots là sont à l'arrêt et ça concerne énormément de monde et pas seulement les intermittents du spectacle. Ce sont ces travailleurs là qu'il faut protéger sur du long terme. Tout le monde est crispé sur ces questions d'incertitude donc il est temps d'y répondre politiquement et de sécuriser les travailleurs et les travailleuses. Cela concerne l'assurance chômage, la protection sociale, l'assurance maladie. Il s'agit de donner des gages à tout un tas de personne pour éviter un effondrement lié à la précarité".

Fred, intermittent, occupant du Fil : " Quand vous allez au spectacle, vous allez voir sur scène des intermittents comédiens, musiciens. Vous ne savez peut-être pas qu'il y a des intermittents techniciens qui sont là depuis le matin. On a fait venir une femme de ménage exprès pour la journée qui n'est pas intermittente du spectacle. A midi les gens vont manger à un cattering avec un cuisinier qui est intermittent de l'emploi, pas du spectacle. Quand vous arrivez vous êtes accueillis par des agents de sécurité qui travaillent comme nous de manière occasionnelle, qui sont intermittents de l'emploi, pas du spectacle. Si on obtenait aujourd'hui une réouverture des lieux, on ne règlerait pas les problèmes au niveau de l'intermittence du spectacle et de l'intermittence de l'emploi."

La prochaine Assemblée Générale aura sans doute lieu en début de semaine prochaine. Elle sera fixée en accord avec la Préfecture de la Loire car elle aura lieu devant le Fil, sur la voie publique.

Notre invité ce vendredi matin à 7h46 sera le directeur du Fil pour encore quelques jours, Thierry Pilat, qui quitte la salle stéphanoise le 31 mars prochain pour prendre en charge la Halle Tony Garnier de Lyon.