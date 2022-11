The Cure en concert au Zénith : on a trouvé les plus grands fans toulousains

Du noir dans la ville rose. The Cure : LE groupe de rock mythique composé de Robert Smith au chant et à la guitare, Simon Gallup à la basse, Roger O'Donnell aux claviers, Reeves Gabrels à la guitare et Jason Cooper à la batterie revient à Toulouse après de très longue année. La dernière fois c’était en 2000 déjà au Zénith.

ⓘ Publicité

Créé en 1978, le groupe Britannique est emblématique de la new wave, et a développé un son mélancolique, rock, pop, gothique et psychédélique. Et beaucoup de Toulousains auront envie de voir sur scène l’emblématique Robert Smith. Seul membre présent depuis son origine, il en est le parolier et le principal compositeur.

Un groupe hommage

Alors évidemment certains seront aussi là pour le folklore The Cure : ils ressortiront la gabardine noire, les Creepers et le maquillage appuyé. Mais la plupart viennent surtout pour le son. C’est notamment le cas des membres du groupe d’hommage à The Cure. The Other Voices - A Tribute to The Cure est composé de cinq musiciens toulousains. Ils tournent depuis environ cinq ans dans la région en reprenant les titres de Robert Smith. Ils ont joué au Bikini, au Métronum, au Connexion. Et évidemment, ils seront tous au concert ce dimanche 13 novembre.

loading

Si vous n’avez pas de place pour le concert au Zénith de the Cure, qui est complet, le prochain concert du tribute The Other Voices c’est le 19 novembre à La Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Neste, dans le cadre du festival "Les surprises électriques".

The Other Voices - A Tribute to The Cure - Firmin de Montegut

loading