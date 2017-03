Le village d'Assas "obligé" d'accueillir une antenne d'Orange de 35m de haut

Le village d' Assas, au nord de Montpellier, sera-t-il contraint d'accepter l'installation d'une antenne relais d'Orange de 35m de haut ? Le maire s'y oppose, la justice lui a donné tort.

Le village d'Assas au nord de Montpellier, de 1.600 habitants, refuse l'implantation d'une antenne relais d'Orange de 35 mètres de haut sur les hauteurs de la commune dans un secteur boisé au lieu dit le chemin de la Combe. Pour le maire Jacques Grau, cette antenne va dénaturer la commune et elle est surtout inutile.

L'antenne doit être érigée sur un terrain privé, le maire a d'abord rejeté le permis de construire mais l''opérateur Orange a saisi la justice qui lui a donné raison , avec une astreinte pour la commune de 500 euros par jour. Le maire l'a bloquée pour l'heure avec un sursis à statuer mais qui peut être à son tour attaqué. La commune se pourvoit en cassation.

Une version moderne de Don Quichotte et les moulins à vent

Jacques Grau, le maire d'Assas à l'endroit où doit être érigée l'antenne © Radio France - Pascale Viktory

" Vous voyez ce grand pin, montre Jacques Grau, le maire d' Assas, l'antenne fera deux fois sa hauteur. On se bat pour préserver un environnement naturel, cette antenne va dénaturer le paysage".

"Ce qui me choque le plus , c'est que les tests réalisés sur la commune ont montré qu'on recevait mieux la 4G que certains quartiers de Montpellier," le maire en conclut que cette antenne servira non pas à sa commune mais à d' autres villages.

On n'est pas contre le progrès mais on veut protéger notre environnement .

Jacques Grau ajoute qu'il y a déjà des antennes relais de plusieurs opérateurs installés dans un autre secteur de la commune , qui ont été acceptées, car elles sont moins visibles .

En attendant le deuxième round en justice, le maire appelle ses concitoyens à se mobiliser, il a lancé une pétition depuis une semaine , on trouve des exemplaires à la mairie et dans les commerces du village .

Jacques Grau se dit ouvert au dialogue, et prêt à rencontrer les responsables d' Orange pour trouver un terrain d'entente moins " dénaturant" pour sa commune .