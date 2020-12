Une quinzaine de restaurateurs et de cafetiers vauclusiens manifesteront ce lundi à Paris

Une quinzaine de restaurateurs et de cafetiers vauclusiens participeront au rassemblement national organisé par leurs syndicats professionnels ce lundi à Paris. Tous réclament "le droit de pouvoir travailler" et la réouverture de leurs établissements au plus tôt.

Ils sont une quinzaine à faire le voyage à Paris ce lundi. Des restaurateurs, cafetiers, hôteliers et patrons de discothèques de Vaucluse participeront à la manifestation nationale organisée par leurs syndicats professionnels, l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH) et le Groupement National des Indépendants (GNI.) L'action se déroulera à partir de 13 heures sur l'Esplanade des Invalides.

Tous unis pour réclamer une réouverture rapide

La profession entend faire de ce lundi, une démonstration d'unité et de détermination. En effet, les prestataires et fournisseurs des hôtels, cafés, restaurants seront également mobilisés aux côtés des salariés des hôtels, cafés, restaurants, brasseries, traiteurs, discothèques, bowling etc. La défense des emplois, la pérennité des entreprises et le poids du secteur dans l'économie françaises seront dans tous les esprits.

14 mars - 14 décembre : 9 mois de traversée du désert

Pour les syndicats UMIH et GNI "c'est toute la profession qui est en passe d'être sacrifiée sur l'autel de la crise sanitaire, sans aucune certitude sur une réouverture le 20 janvier prochain." A près 9 mois de fermeture complète ou partielle, les professionnels descendent dans la rue ce lundi pour réclamer "le droit de pouvoir travailler et la réouverture des établissements au plus-tôt." L'UMIH et le GNI avertissent : "nous incarnons l'art de vivre à la française et nous refusons de disparaître"...