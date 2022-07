Cyanobactéries : l'étang de Bellebouche fermé, les vacanciers forcés de se rabattre sur d'autres activités

Aussi loin que Marie-Christine, habituée des lieux, s'en souvienne, l'étang de Bellebouche n'avait jamais été interdit à la baignade. Pourtant, depuis vendredi 22 juillet, impossible de se baigner ou de faire du paddle. En cause, des cyanobactéries, des micro-organismes qui se développent dans les eaux douces quand il fait très chaud et qu'il ne pleut pas assez. Leur taux est huit fois trop élevé. "On avait prévu de faire du bateau avec notre petite-fille. Ce sera pour une prochaine fois. On va faire des châteaux de sable ce matin, et cet après-midi, on ira à l'accrobranche pour l'occuper", raconte-t-elle. Sur la plage, elles se sentent bien seules. Quelques visiteurs s'aventurent au bord de l'étang pour découvrir les panneaux explicatifs.

Dans les allées du camping, des vacanciers se préparent à plier bagages. C'est le cas de Natacha, venue en camping-car depuis la Bretagne avec sa famille : "On a choisi de faire un détour pour venir dans ce village vacances près de l'étang. On est un peu déçu. On va reprendre la route puisqu'on ne peut pas se baigner". Pour l'instant, aucune date de réouverture n'est envisagée.

Des rubans ont été installés pour éloigner les baigneurs. © Radio France - Emma Steven

Le domaine de Bellebouche compte sur l'accrobranche et le mini-golf

Avec la fermeture de la base de loisirs, c'est la moitié du chiffre d'affaire journalier qui disparait. "On perd entre 500 et 1.000 euros par jour", précise Damien Veron, son directeur. Il espère que grâce au mini-golf et au nouvel accrobranche, les vacanciers et les promeneurs trouveront de quoi s'occuper. "Pour l'instant, on remarque que quelques personnes se sont reportées sur ces deux activités. C'est d'autant plus agréable qu'elles sont à l'ombre", estime l'une des monitrices.

Des analyses seront faites chaque semaine pour déterminer le taux de cyanobactéries. Mais pour Damien Veron, cette situation est inquiétante à plus long terme. "Il manque environ 2 mètres d'eau dans l'étang. Pour que le taux de cyanobactéries diminue, il faudrait qu'il pleuve et que les températures redescendent. Avec le dérèglement climatique, ça risque de se reproduire", s'alarme le gérant.