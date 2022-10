De nombreuses solutions sont désormais proposées aux entreprises afin de répondre aux nouveaux enjeux liés à la cybersécurité. Orange Cyberdefense s'installe à Toulouse. Les collectivités prennent aussi de plus en plus en charge le dossier.

Cyber-attaques : les entreprises d'Occitanie s'arment contre une menace de plus en plus grande

La cybersécurité est devenue une préoccupation majeure pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Et les exemples ne cessent de se multiplier ces dernières années sur des attaques d’entreprises autour de nous.

Orange Cyberdefense

Et c’est pour cela qu’Orange Cyberdefense s’installe à Toulouse. C’est le leader européen de prestations de services en cybersécurité. Des experts d’Orange protègent les actifs d’entreprises partout dans le monde. Crée en 2016, l’entité emploie 2500 à travers le monde. Ils une soixantaine de personnes à Toulouse dans le quartier de la Cartoucherie. (Ils étaient à Blagnac jusqu’ici mais de manière temporaire). L’entreprise prévoit une croissance de 20% dans les cinq prochaines années. Orange a choisi de s’implanter en région ( Lille, Strasbourg et Lyon notamment en plus de Toulouse ) car la majorité des attaques touchent des TPE et PME. Il est donc important d’être présent localement et d’analyser les besoins spécifiques de chaque entreprise.

Coût pour les entreprises et les collectivités

Pour les entreprises le risque est de plus de plus en grand. En France, en 2021, les attaques ont couté plus de 1 milliard d’euros aux entreprises. Et en 2017, plus de 500.000 TPE et PME ont été attaqué. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) a publié un "Panorama de la menace informatique" dans lequel elle montre que 2019 et 2020 avaient été marquées par une explosion des rançongiciels, cette menace s’est stabilisée, à un niveau néanmoins très élevé, entre 2020 et 2021, avec 203 attaques traitées contre 192 en 2020.

Et évidemment, la région Toulousaine n’a pas été épargnée. Vu la multiplication des faits, des centaines de petites entreprises ont été mis en difficultés autour de Toulouse. Les TPE et les PME sont d’ailleurs la cible préférée des hackers. Elles représentent 34 % des victimes. Et très souvent par honte et peur de la mauvaise communication, elles n’ont pas envie d’en parler. Et puis, il y aussi les collectivités touchées dans 19% des cas. A Toulouse, deux écoles ont été récemment impactées : l’ENAC -l’École nationale de l’aviation civile- et l’INP -l’institut national polytechnique-. Des écoles qui ont du travailler sans réseau, juste les mails pendant des semaines.

Pierre Fabre et la résilience

Autre exemple : les laboratoires Pierre Fabre touché en mars 2021. L’entreprise a été totalement paralysée pendant 15 jours. Mais il a fallu presque plus d'un mois pour relancer des machines aussi compliquées et précises qui sont indispensables dans l’industrie pharmaceutique. Malgré tout l'entreprise a réussi cette année 2021 à faire augmenter son chiffre d'affaire de 10%. Et surtout, beaucoup de choses ont changé dans l'entreprise dit Marc Alias, le directeur de la communication.

Et une entreprise à l’arrêt : c’est évidemment une menace pour l'économie françaises. D’où toutes les solutions mises en œuvre pour empêcher ces attaques. Tous les acteurs économiques s’y mettent. Les CCI dans tous les départements proposent des stages avec les gendarmes spécialisés. Via l’enveloppe France Relance, la région vient de créer sa structure CyberOcc. Ou il y a encore le Sicoval qui dans une semaine propose un Café Eco pour les entreprises. Un évènement pour sensibiliser aux enjeux de la cybersécurité avec deux thématiques : le chantage aux data et l’importance des mots de passe.

