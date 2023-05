Cybercriminalité : des réunions d'informations en Côte-d'Or pour aider les communes à se protéger

Les cyberpirates ne passeront pas par nos petites communes ! C'est en tout l'objectif de la gendarmerie et de l'Association des Maires de France en Côte-d'Or. Les deux entités s'associent pour organiser des réunions avec les maires et les secrétaires de mairie afin de les former pour qu'ils évitent de se faire avoir. Les grandes villes sont mieux armées que les petites collectivités face à ces bandits du web. Quels sont les objectifs de ces réunions ? Réponse avec Ludovic Rochette, le président de l'Association des Maires de France en Côte-d'Or.

France Bleu Bourgogne - Le premier constat que vous faites, c'est que nos petites communes sont beaucoup moins bien armées que les grandes villes comme Dijon, contre la cybercriminalité ?

Ludovic Rochette - Les grosses collectivités ont des systèmes et des services pour ça. Dans les petites communes, il y a le maire, il y a les secrétaires et ce sont parfois des entrées pour les cybercriminels pour pouvoir rentrer dans les systèmes et pouvoir peut-être indirectement, toucher d'autres collectivités.

Mais concrètement, quelles sont les menaces qui pèsent sur les toutes petites communes ?

Dans les communes, nous avons des données personnelles, des listes électorales, etc. Mais nous avons aussi des centres communaux d'action sociale où il peut y avoir des données personnelles sur la santé, sur des problèmes financiers de personnes. Plus la commune est importante, plus le potentiel peut être important pour les cybercriminels. Pour eux, c'est de rentrer dans un système qui permet de toucher après d'autres collectivités.

Il y a une notion de sécurité des données ?

Tout à fait. On essaie de donner des pratiques de bon sens. Il y a des systèmes informatiques qui peuvent être mis en place. Il y a aussi une arnaque aux marchés publics que l'on voit ici ou là. C'est grossièrement ce qu'on appelle l'arnaque au RIB, un cybercriminel qui se fait passer pour une entreprise qui, effectivement, a un marché sur la commune, qui prétexte un changement de RIB, et la commune et les services fiscaux vont verser l'argent à un mauvais RIB.

Il y a une commune de Côte-d'Or qui a été victime de cela et qui a heureusement, avec l'énergie de son maire, réussi à retrouver cette somme qui est assez importante. Mais je le répète, les données sur une petite commune, elles, peuvent être intéressantes pour un cybercriminel. Mais c'est vraiment rentrer dans une plateforme, de rentrer dans les services informatiques, notamment de ce qu'on appelle la direction régionale des services fiscaux, pour pouvoir toucher de manière plus importante le réseau des collectivités.

Pour nos communes, une cyberattaque, ça peut coûter très cher. Des centaines de milliers d'euros, par exemple pour Nuits-Saint-Georges, touchée en 2019. L'idée de ces réunions, c'est aussi de pouvoir anticiper, prévenir plutôt que guérir ?

On sait que risque zéro n'existe pas. Par contre, on peut rendre la tâche beaucoup plus difficile et c'est pour cela qu'on a maintenant des plateformes sécurisées pour éviter au mieux ces arnaques aux RIB. Là, ça devient de plus en plus compliqué. Mais il faut rendre la tâche de plus en plus compliquée aux cybercriminels. Il faut donc former les élus, mais aussi leurs services.

Dans ces réunions, ce sont des petits groupes de 25 personnes, maires et secrétaires de mairie. Ce seront vraiment à la fois des conseils, mais des process aussi qu'on souhaite inculquer aux élus. Le bon réflexe, c'est d'appeler la gendarmerie si on a un doute, et c'est aussi d'appeler tout le réseau. C'est le rôle de l'association des maires, pour éviter que cela se propage avec des proportions qui seraient incontrôlables.