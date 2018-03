Guéret, France

Son grand manteau rose sur le dos, Alice affiche un grand sourire. Mais l'histoire qu'elle nous raconte est glaçante. L'adolescente de seize ans est harcelée sur Internet depuis son entrée au collège, depuis cinq ans.

Photomontages et insultes sur les réseaux sociaux

Les autres m'inventent une vie. Du coup, tout le monde me traite de pute alors que je n'ai rien fait" - Alice, 16 ans

Tout commence en classe de sixième. "J'avais un style vestimentaire complètement différent, j'étais rousse, j'avais les dents qui partaient n'importe comment", raconte Alice. Selon la jeune fille, elle était la victime parfaite des moqueries. "C'est à ce moment-là que des élèves ont commencé à voler mes affaires, à faire tomber mon plateau au self... et puis après, ça a continué sur Internet", explique Alice.

Depuis, elle est harcelée tous les jours sur les réseaux sociaux. Elle reçoit des insultes régulièrement. Quand l'adolescente arrive au lycée le matin, elle baisse la tête, plus du tout sûre d'elle. Mais à chaque fois, on lui raconte de nouvelles histoires : " on me dit que je couche avec tous les mecs, que j'ai pas peur d'aller draguer quelqu'un en couple... C'est faux, je suis très timide."

Comment est-ce que je peux arrêter ça? Est-ce que je dois faire quelque chose de dramatique pour que tout le monde comprenne ? Il n'y a aucune solution" - Alice

Il y a pourtant des choses à faire selon Vincent Le Corre, le policier qui s'occupe de la prévention auprès des lycéens. "Il faut déposer plainte, le mieux c'est de faire des captures d'écran des messages et des photos et ensuite s'armer de patience", admet le policier. Les forces de l'ordre doivent en effet envoyer des demandes aux sites Internet, mais ce n'est pas toujours possible, et surtout, ça peut prendre du temps.

Alice, de son côté, a déjà porté plainte et, pour l'instant, ça n'a rien donné. La jeune femme n'attend maintenant plus qu'une chose : passer le bac et s'enfuir, déménager aux Etats-Unis.

Faut vivre avec et c'est très difficile. J'espère que ma réputation ne me suivra pas toute ma vie " - Alice

Un jeune qui harcèle un autre de ses camarades sur internet risque jusqu'à deux ans de prison, voire trois ans si la victime est un mineur de moins de quinze ans.