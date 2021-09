Cyberharcèlement de collégiens : Tiktok supprime le hashtag #anti2010

Recherche, message, utilisateur : depuis ce vendredi après-midi TikTok, réseau social prisé des adolescents, a supprimé le hashtag #anti2010, utilisé pour cyberharceler les enfants nés il y a 11 ans, ont constaté plusieurs médias dont franceinfo. Élèves moqués, insultés et menacés : depuis la rentrée scolaire, ce hashtag cumulait 40 millions de vues sur TikTok.

"Cette phrase peut être associée à un comportement ou du contenu qui enfreint nos consignes", peut-on désormais lire sur le réseau social lorsque l'on tape "anti2010" dans la barre de recherche. Des comptes y faisant référence réussissent toutefois à contourner cette nouvelle règle en ajoutant un ou plusieurs mots. Ils sont toujours actifs, a constaté franceinfo ce vendredi.

Jeudi soir le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avait réagi dans une vidéo s'adressant aux collégiens et aux collégiennes et appelant à la "bienveillance".

Le hashtag #anti2010 n'est plus consultable non plus sur Instagram, mais des comptes comportant la mention "anti2010" y sont toujours disponibles, comme sur Snapchat. Il est en revanche toujours entièrement consultable sur Twitter et Facebook.