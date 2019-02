Cyberharcèlement : le gouvernement veut obliger les plateformes et réseaux sociaux à retirer les "contenus suspects"

Accélérer le retrait des contenus haineux qui circulent sur les réseaux sociaux et plateformes d'une part, responsabiliser ces dernières, qui pourraient être dotées d'un nouveau statut d'autre part : alors que plusieurs journalistes et communicants appartenant à la "Ligue du LOL" ont été suspendus, le secrétaire d'État au Numérique et la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, ont présenté leur projet pour lutter contre le harcèlement en ligne jeudi.

Une loi sera dévoilée au printemps a confirmé Mounir Mahjoubi, dans une interview au Figaro, affichant sa détermination : "Il faut que les auteurs de contenus haineux comprennent que nous irons les chercher partout où ils sont et que nous ferons cesser leurs violences. Nous allons agir avec fermeté et à tous les niveaux". Dans un post Médium, il a détaillé les 10 axes de travail sur lesquels planche l'exécutif.

Impliquer les internautes

Premier point : prévenir et sensibiliser les citoyens sur le civisme en ligne en "exigeant des acteurs concernés" - Facebook, Twitter, YouTube mais aussi Webedia (qui gère de nombreux sites et "influenceurs" du web en France) - "qu’ils mettent en place un avertissement présentant les risques encourus en cas de production de contenus haineux ou illicites et rendent facilement accessibles des précisions sur les contenus visés."

Mounir Mahjoubi propose aussi "d'évaluer" régulièrement "les règles de modération des plateformes", une fois par an par exemple. "Confié à un régulateur", cet audit "permettrait à la société civile de bénéficier d’une transparence accrue de la part des acteurs. Surtout, il permettrait d’intégrer les retours d’expérience sur l’efficacité des règles adoptées et l’évolution de la nature des contenus signalés."

Enfin, "il serait souhaitable qu’une partie significative" des conditions générales d’utilisation des plateformes fassent "l’objet de discussions multipartites (associations de victimes, associations de défense des libertés en ligne, pouvoirs publics, plateformes), afin de cibler au mieux les contenus les plus problématiques et de ménager les nuances nécessaires, tout en veillant à éviter l’écueil de la censure" estime le secrétaire d'État au Numérique.

Détecter automatiquement les contenus suspects et obliger les plateformes à les retirer

Parce que "le signalement (...) implique que le contenu a été diffusé et qu’il a potentiellement déjà fait des victimes", Mounir Mahjoubi veut agir en amont et pousser les "plus grosses plateformes" à utiliser des "instruments d’intelligence artificielle" pour éviter leur diffusion.

En outre, la future loi instaurera "une obligation de retrait des contenus" suspects "pour les plateformes qui ont une 'responsabilité particulière'" c'est à dire Facebook, Twitter, YouTube mais aussi Webedia qui possède notamment le site jeuxvideo.com dont les forums de discussions sont régulièrement pointés du doigt pour des discours de haine illégaux, racistes ou xénophobes.

Changer le statut légal des plateformes

Le statut actuel d'hébergeur en ligne de Facebook ou Twitter "limite trop fortement leur responsabilité" estime l'exécutif qui souhaite créer un nouveau statut, intermédiaire, situé entre celui d'hébergeur de contenus et d'éditeur, pour obliger les plateformes à faire preuve de transparence, mieux les contrôler et les sanctionner.

"Si on veut lutter contre le harcèlement, les plateformes doivent mettre les moyens, aujourd'hui Twitter n'est pas à la hauteur" a résumé Mounir Mahjoubi sur France Inter.

Pas de fin de l'anonymat sur Internet

Contrairement à ce qu'Emmanuel Macron avait laissé entendre, le gouvernement n’envisage pas de mettre fin à l'anonymat sur internet, mais seulement le restreindre pour certains usages a en outre indiqué le secrétaire d'État au Numérique.

"L'anonymat, ça dépend : il y a des usages sur lesquels on ne peut plus fonctionner avec", a-t-il lancé, citant "la démocratie participative" et en particulier "les pétitions en ligne" pour lesquelles "il faut zéro anonymat". Pour les autres usages, il a affirmé qu'il souhaitait juste accélérer "la levée de l'anonymat" pour les auteurs de contenus haineux qui se cachent derrière des pseudonymes, soulignant que la justice pouvait d'ores et déjà remonter jusqu'à eux.