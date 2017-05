Cyberattaque mondiale : l'Europe doit se préparer à des répliques

Europol enquête sur la cyberattaque qui a frappé 150 pays le weekend dernier. La Corée du Nord pourrait être à l'origine de ces multiples demandes de rançon, qui ont frappé des dizaines d'entreprises européennes, comme Renault ou les services de santé britanniques.

Europol parle d'une "attaque sans précédent". L'Office européen des polices est en première ligne dans l'enquête sur la cyberattaque qui a frappé 150 pays ce weekend. Selon certains experts, la Corée du Nord serait derrière ces multiples demandes de rançon. Et tous s'interrogent sur les mobiles des hackers, qui, mardi soir, n'avaient toujours pas revendiqué leur geste.

Curieusement, les pirates, qui ont réussi à infecter plus de 300.000 ordinateurs, ne semblent pas très intéressés par l'argent. Ils n'exigent que 300 dollars pour déverrouiller les postes, soit 275 euros. Peu d'utilisateurs auraient payé, moins de 300, selon Europol, qui s'attend cependant à des répliques.

Les grosses entreprises vulnérables également

Le virus "Wannacry" a tout de même perturbé la vie de plusieurs entreprises européennes de bonne taille, comme Renault, en France, la compagnie de transport ferroviaire allemande, la "Deutsche Bahn", ou encore la société de téléphonie espagnole Telefonica. Le rançongiciel, ce virus qui rançonne les utilisateurs, est arrivé dans ces réseaux informatiques via des boîtes mail, tout bêtement. Il a suffi de quelques utilisateurs distraits pour qu'il prenne ses aises.

Derrière cette attaque, on trouve aussi des défaillances techniques, comme une faille du système Windows et des lacunes dans les mises à jour. Les pirates n'ont pas collecté beaucoup d'argent mais ils ont tout de même causé une belle pagaille. Le service de santé britannique a été complètement bouleversé, alors qu'il dépense chaque année près de 50 millions de livres (60 millions d'euros) pour protéger ses ordinateurs. Pour contrer ces attaques, les états doivent coopérer, en communiquant sur les failles décelées par les experts et sur les parades.

La coopération internationale, une nécessité pour contrer les attaques

80%, au moins, des entreprises européennes rencontrent des incidents chaque année. A Bruxelles, la Commission européenne veut améliorer la cyber-résilience grâce à des accords public-privé lancés l'été dernier, un plan de 450 millions d'euros. L'UE soutient les petites entreprises spécialisées dans la cybersécurité. Elle dispose aussi d'une agence en charge de ce secteur, l'ENISA, censée assister les états.

Les services secrets néerlandais s'attendent à une nouvelle attaque d'envergure, leur responsable, Rob Bertholee, l'a annoncé ce mardi 16 mai 2017 à La Haye lors d'une conférence d'experts internationaux. Panne du système bancaire, sabotage du contrôle aérien, les menaces sont réelles, pour cet espion en chef, et les états ont intérêt à s'y préparer.

