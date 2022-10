Cybersécurité : l'hôpital de Château-Gontier-sur-Mayenne protégé "tant qu'on ne se fait pas attaquer"

La cybercriminalité est en plein boom avec de plus en plus d'attaques. Le département de Seine-Maritime a été touché ce samedi 8 octobre, la ville de Caen en septembre et l'hôpital de Corbeil-Essonnes en région parisienne visé en août fonctionne toujours en mode dégradé, avec un personnel obligé à retravailler au stylo, faute de système informatique totalement rétabli.

Des données médicales ont été divulguées par les hackers. Voilà qui pose question sur nos dossiers médicaux en Mayenne. Même si tout est fait pour renforcer la sécurité, on ne peut pas vraiment savoir si les patients sont bien protégés regrette le directeur du centre hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier-sur-Mayenne Eric-Alban Giroux.

"Évidemment que, en Mayenne, comme partout sur le territoire, on a un responsable de la sécurité informatique qui nous aide, qui parfois nous [fait] dépenser de l'argent, mais pour notre bien, en tout cas pour la sécurité des données de nos patients."

Est ce que ça nous protège ? Oui, tant que nous ne sommes pas véritablement attaqués par des véritables professionnels qui ont, comme tous les véritables professionnels, un, deux, trois, quatre, cinq coups d'avance.

Eric-Alban Giroux indique que la sécurité informatique de l'établissement représente un gros budget, sans pouvoir le dévoiler, "car [il n'en a] pas de réelle idée." Le personnel a été alerté sur le sujet et les défenses de l'hôpital évoluent régulièrement.

De futurs experts formés en Mayenne

Pour déjouer les attaques, les experts en cybersécurité sont essentiels et de futurs ingénieurs en la matière sont formés en Mayenne, à l'École supérieure d'informatique électronique automatique à Laval. Des étudiants déjà très sollicités par tous types d'entreprises et de collectivités.

"Le terme demandé est même sous dimensionné. Ils sont chassés, explique Richard Ray, directeur de laboratoire de recherche confiance, numérique et sécurité à l'ESIEA, les entreprises, les collectivités, le domaine public mettent en place tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer de les capturer le plus tôt possible. Parce que s'ils attendent la sortie de l'école, ils n'ont plus rien. Le robinet est tari."

Des étudiants peuvent donc avoir des promesses d'embauche dès leur troisième ou quatrième année d'ingénieur.