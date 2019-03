Cyclisme : Alexis Vuillermoz remporte la Drôme Classic

Livron-sur-Drôme, France

Alexis Vuillermoz a remporté la Drôme Classic à Livron, dans la Drôme. Lors de cette seconde course des Boucles de Drôme-Ardèche, le coureur jurassien d'AG2R la Mondiale est arrivé devant Valentin Madouas (Groupama FDJ) et Warren Barguil (Arkea Samsic). Un final tendu, où Vuillermoz a attaqué dans une côte à deux kilomètres de l'arrivée.

Alexis Vuillermoz sur le podium, aux côtés de Valentin Madouas et Warren Barguil. - Pauline Ballet / Agence Zoom.

Le chemin de la gagne

"C'est super, retrouver le chemin de la gagne, ça fait du bien", confie Alexis Vuillermoz juste après la course. "L'an dernier j'ai fini 8ème du Paris-Nice mais ensuite la saison a vraiment été contrastée avec beaucoup de chutes et de remises en question donc cette victoire est vraiment importante parce que je commençais à douter de pouvoir regagner. En plus, c'est une vraie satisfaction de le faire ici, vu que ma compagne est née à Guilherand-Granges et que mon frère habite dans la Drôme."

🏆YES ! 🏆



Elle fait plaisir celle-là ! 💥 Un super week-end avec des coéquipiers au top! Merci à toute l'equipe @AG2RLMCyclisme !



📸 P. Ballet pic.twitter.com/7QkCFK1S9o — Alexis Vuillermoz (@A_Vuillermoz) March 3, 2019

On se régale, il y vraiment une bonne ambiance et en plus on peut suivre la course avec l'écran géant" - Daniel, un spectateur

A l'arrivée et sous le soleil, il y avait aussi une foule de supporters, très heureux de pouvoir assister au spectacle. "On vient chaque année comme on habite juste à côté", explique Daniel et sa femme Patricia. "On se régale, il y vraiment une bonne ambiance et en plus on peut suivre la course avec l'écran géant."

L'autre avantage des Boucles, c'est aussi de pouvoir approcher les stars de la discipline. "Ce sont des courses où il y a moins de pression qu'à la fin de la saison donc ils sont super disponibles et on peut prendre des photos avec eux, c'est agréable", détaille Clément.

Romain Bardet retient la victoire de son équipe

Romain Bardet, lui, termine 7ème, à 13 secondes de son coéquipier. Mais l'Auvergnat préfère retenir le plus important. "On a débloqué le compteur de l'équipe. On est bien physiquement et on avait pris nos marques mais on ne gagnait pas donc c'était frustrant. Là, ça soulage et je pense que ça va nous libérer un peu." Il sera au départ du Paris-Nice, le 10 mars.