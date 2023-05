Cyclisme : Arnaud Demare fait son retour sur les Boucles de la Mayenne

Il n'a plus couru depuis début avril, c'était sur le Tour des Pays de la Loire. Arnaud Demare revient en compétition officielle ce jeudi et jusqu'à dimanche sur les Boucles de la Mayenne. Le beauvaisien espère y "retrouver de bonnes sensations", lui qui a vécu un début de saison compliqué.

"La coupure était vraiment nécessaire. Depuis le début de saison je courais après la forme, je n'arrivais pas à retrouver mes sensations après le covid. J'étais pourtant très optimiste mais en fait, je n'ai pas pu faire mieux", explique t-il. Arnaud Demare n'a en effet accroché aucune victoire et aucun podium, que ce soit sur le Tour des Emirats, Gand Wevelgem ou encore Milan San Remo.

Une coupure qui était prévue

"C'est sûr que je suis déçu de ne pas avoir gagné, mais je ne pouvais pas, ça ne répondait pas. J'ai passé dix jours sans toucher au vélo, ça m'a fait le plus grand bien." Mais, hormis sa défection sur Paris-Roubaix, Arnaud Demare n'a pas changé son programme. Comme en 2018 et en 2021, il coupe au printemps pour être plus frais l'été sur le Tour de France. Sur les Boucles de la Mayenne, il revient même un peu plus tôt que prévu. Et avec des ambitions.

Le Tour de Suisse avant le Tour de France

"J'avais gagné le général en 2021 donc j'aimerai bien aller y décrocher le premier bouquet de la saison." Après la Mayenne, Arnaud Demare mettra le cap sur le tour de Suisse (11-20 juin) pour se tester sur des grosses épreuves de montagne. "C'est une course que j'aime beaucoup, j'ai déjà gagné deux étapes. Même si c'est très montagneux, il y a toujours une opportunité ou deux pour les sprinteurs. Et puis je travaille aussi de manière à pouvoir passer la montagne et pouvoir sprinter le lendemain."

Et être prêt pour la montagne, c'est aussi participer à l'effort collectif au sein d'une équipe Groupama FDJ recentrée sur son leader, David Gaudu. Le grimpeur breton dont les messages peu amicaux envers Arnaud Demare avaient fuité sur les réseaux sociaux cet hiver. Un épisode désormais terminé assure t-il. "Il a reconnu son erreur, il sait qu'il a mal réagi. J'ai eu l'intelligence d'être assez professionnel pour ne pas envenimer les choses et voilà, ça en reste là."