Cyclisme : "C'est un peu le Graal d'être sur le Tour de France"

Le coureur cycliste de l'équipe B and B Vital Concept a marqué le Tour de France 2019 avec son dossard 216. Il a terminé trois fois dans le TOP 10 sur la grande Boucle pour sa première participatif. Quentin Pacher a grandi à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, à la limite entre la Dordogne et la Gironde. Il a débuté le cyclisme à l'EVCC de Bergerac avant d'intégrer le Pôle France à Toulouse.

100% Sports avec Quentin Pacher, cycliste périgourdin Copier

Quatre mois après le Tour de France, le cycliste périgourdin de 28 ans se souvient encore de son arrivée sur les champs Elysées à Paris et garde en mémoire l'étape de Sarran où il a terminé 4e l'été dernier. "Depuis petit, c'est un peu le Graal d'être sur le tour" et "de l'avoir fait une première fois, c'est un soulagement, d'avoir brillé c'est une réussite et forcément cela a déclenché des choses et ça donne envie d'y revenir".

J'ai participé à la plus belle course du monde

Le Tour de France 2020 a été marqué par l'épidémie de coronavirus. Le départ a été décalé à la fin du mois d'août et il n'y avait pas forcément de public sur toutes les étapes se souvient Quentin Pacher : "le contraste était assez saisissant mais pour moi le Tour reste cette année, la course que j'ai faite avec le plus de public".

Je ne m'attendais pas à autant d'effervescence après le Tour

Suite au Tour de France, Quentin Pacher est sélectionné avec l'équipe de France pour être co-équipier aux Mondiaux de cyclisme à Imola en Italie. Le cycliste périgourdin est membre de l'équipe B and B Vital Concept depuis sa création en 2018 : "j'ai grandi grâce à l'équipe et avec l'équipe". Il reste modeste sur son parcours "je suis arrivé chez les pro par la petite porte, dans une équipe continentale, de premier niveau, [...] j'ai franchi les étapes, petite marche par petite marche et cela a toujours été une progression linéaire grâce au travail".