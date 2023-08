Cyclisme : il manque des bénévoles pour la Périgord Ladies et le Tour du Limousin en Dordogne

On recherche des bénévoles avant le passage de la Périgord Ladies et du Tour du Limousin en Dordogne. A Boulazac et Trélissac, il manque des "signaleurs". Leur mission consiste à prévenir les usagers de la route du passage d'une course qui peut momentanément stopper la circulation.

ⓘ Publicité

Pour assurer la fonction de signaleur, les bénévoles doivent être titulaires du permis de conduire et être en possession de leur gilet jaune fluorescent, fournis par l'organisation.

La Périgord Ladies le 12 août

Première course concernée : La Périgord Ladies qui se déroulera le samedi 12 août. Il manque à ce jour cinq signaleurs pour couvrir la zone de la ligne d'arrivée, avenue Benoît Frachon à Boulazac.

Le point de rendez vous pour les bénévoles est fixé à 14h45 et l'arrivée des coureuses sur le circuit est prévue à 15h47.

Le Tour du Limousin le 16 août

Deuxième course : Le Tour du Limousin qui arrivera à Trélissac le mercredi 16 août à l'occasion de la seconde étape du Tour. Cette fois ci c'est 33 signaleurs qui manquent à l'appel à Boulazac. Ils sont attendus entre 14 h et 17 h 30.

Inscriptions dans le secteur de Boulazac pour la Périgord Ladies ou le Tour du Limousin au 06 42 57 00 29 ou par mail à dominiqueboivineau@sfr.fr

Inscriptions dans le secteur de Trélissac pour le Tour du Limousin au 05 32 26 14 30