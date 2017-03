Cyclisme : Jacky Durand candidat au poste de sélectionneur

Et si un Mayennais devenait sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme sur route. Parmi la dizaine de candidats, il y a l'ancien coureur pro originaire de Ballots, Jacky Durand. Le choix sera dévoilé d'ici quelques semaines par la Fédération française.

Depuis le départ de Bernard Bourreau cet hiver, le poste de sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme sur route est vacant. Jacky Durand, 50 ans tout juste et retiré des pelotons depuis 2004, a décidé de se lancer. "Des personnes de mon entourage et du milieu cycliste m'ont dit : et pourquoi tu ne te lancerais pas ! Après réflexion, j'ai décidé de candidater, a déclaré l'ex-porteur du maillot jaune à France Bleu Mayenne. Je suis proche des coureurs, en allant sur les courses tout au long de l'année, je vois leur évolution."

Une génération exceptionnelle de coureurs français"

Le double champion de France souhaite prendre de nouvelles responsabilités, tout en conservant sa fonction de consultant pour la chaîne Eurosport. "Je pense avoir une certaine science de la course. J'ai envie que ça réussisse et lorsque l'on voit la génération que l'on a actuellement au niveau du cyclisme français, on se dit qu'on a les moyens de les emmener tout là haut, c'est à dire aller chercher des titres européens et mondiaux."

Depuis quelques minutes je suis officiellement candidat pour le poste de sélectionneur national route pro . — Jacky Durand (@JackyDurand) March 12, 2017

Le Mayennais Jacky Durand a porté le maillot de l'équipe de France à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Et il était notamment présent lors des titres mondiaux de Luc Leblanc (1994) et Laurent Brochard (1997). "Ça reste des grands souvenirs et j'aimerais bien revivre ces moments là avec l'équipe de France."

Parmi les autres candidats, beaucoup d'anciens coureurs : Jean-Christophe Péraud, Andy Flickinger, Eddy Seigneur ou Jean-Christophe Péraud. La Fédération française et son nouveau président Michel Callot en concertation avec la Ligue nationale de cyclisme (dirigée par le Mayennais Marc Madiot) feront connaître leur choix très prochainement.