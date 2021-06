Cyclisme : l'ancien directeur sportif de la Blancoise Marion Sicot suspendu pour "harcèlement sexuel"

La prise de parole de Marion Sicot n'aura pas été vaine. La cycliste originaire du Blanc, dans l'Indre, avait dénoncé des faits de harcèlement sexuel de la part du directeur sportif de son ancienne équipe. Ce mercredi, l'Union cycliste internationale annonce la suspension de toute fonction du cyclisme de Marc Bracke pour une durée de trois ans. La mesure entre en vigueur avec effet immédiat. Après cette suspension, il devra suivre un programme de sensibilisation au harcèlement s'ils souhaite obtenir une nouvelle licence. "Cela avance et ça fait du bien", réagit Marion Sicot sur sa page Facebook.

Des photos en sous-vêtements demandées par le directeur sportif

Marion Sicot accusait Marc Bracke de lui demander des photos d'elle en sous-vêtements. La raison invoquée était de contrôler le poids et la forme physique de la sportive. Mais l'athlète évoquait une "pression malsaine" et affirmait avoir été mise à l'écart de l'équipe au moment où elle n'envoyait plus de photos. "Mon ancien manager me demandait des photos en sous-vêtements, devant et derrière, tous les lundis. Et puis ensuite, il a voulu des photos en string, beaucoup plus intimes", explique Marion Sicot.

En septembre 2019, la cycliste du Blanc apprenait qu'elle avait été été testée positive à l'EPO, un produit dopant, à l'occasion des championnats de France. Quelques semaines plus tard, elle avait reconnu avoir pris ces produits face aux pressions exercées par son directeur sportif. Une plainte avait également été déposée par Marion Sicot, ce qui avait déclenché l'ouverture d'une enquête de justice. Elle est toujours en cours.