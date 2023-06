Cyclisme : la "colère" d'Arnaud Demare, écarté du Tour de France par son équipe

La douche froide pour Arnaud Démare. La Groupama-FDJ a annoncé ce mardi que le cycliste beauvaisien ne participerait pas au Tour de France à partir du 1er juillet. La formation de Marc Madiot va privilégier les étapes de montagnes pour son leader, David Gaudu et a aussi décidé de sélectionner un autre grimpeur, Thibaut Pinot pour sa dernière grande boucle avant sa retraite sportive.

Actuellement sur le Tour de Suisse, Arnaud Démare a répondu à France Bleu Picardie et il confie son amertume. "C'est deux parpaings que je me prends et qui font mal", explique-t-il après avoir appris, jeudi dernier, sa non-sélection pour la Grande Boucle, deux semaines après que son manager lui a annoncé que son contrat ne serait pas renouvelé la saison prochaine.

"Pour le Tour de France, ça a toujours été convenu que ce soit 100% pour le général, que je vienne comme équipier premièrement et ensuite jouer les opportunités que je pourrai avoir sur des sprints" explique-t-il. "C'était clair depuis le mois de décembre, l'équipe avait accepté mes concessions. Car pour moi c'étaient des concessions. Tout était acté, maintenant, voilà, ils n'ont pas été au bout de leur réflexion, je le regrette."

