Cyclisme : le belge Delfosse remporte la Drôme Classic à Livron

Epilogue, ce dimanche, des Boucles Drôme Ardèche à Livron. Après 206 kilomètres de course, c'est le belge Sébastien Delfosse (WVA) qui remporte, au sprint, la Drôme Classic. Il s'impose devant le franc-comtois Arthur Vichot (FDJ) et le belge Jan Bakelants (ALM).

De nombreux fans de Pierre Latour

Les coureurs drômois n'ont pas démérité. Le jeune romanais Pierre Roger Latour (ALM) a terminé 44ème ce dimanche mais il a bien roulé pour le leader de son équipe AG2R La Mondiale, Jan Bakelants, qui termine donc 3eme.

Des membres du fan club du coureur romanais, Pierre Roger Latour, survoltés ce dimanche à Livron. © Radio France - Mélanie Tournadre

Gérard, sa femme, sa fille et sa petite-fille sont venus soutenir Pierre Latour. La famille romanaise le connaît depuis qu'il est tout petit et n'aurait raté cette course sous aucun prétexte. "Pierre est sympa et c'est un bon coureur, ce sera un très grand !" explique Gérard.

"Pierre a fait le boulot, des courses il en gagnera d'autres !"

Reportage avec le coureur romanais Pierre Roger Latour et ses fans. Partager le son sur : Copier

"C'est top d'être à domicile, c'est vraiment agréable de les voir au bord de la route" explique Pierre Roger Latour à la fin de la course.

Guillaume Bonnafond profite de son public

Guillaume Bonnafond (gauche) en compagnie du vainqueur Sébastien Delfosse (droite)et du second Arthur Vichot. © Radio France - Mélanie Tournadre

Le Valentinois Guillaume Bonnafond de l'équipe Cofidis termine la Drôme Classic à la 28eme position. Mais il est très heureux de sa course, devant sa famille et ses amis d'enfance. "Je me sentais bien, c'est une épreuve qui me tient à cœur"explique Guillaume Bonnafond qui a fait la course pour Julien Simon qui termine finalement 12eme.

"J'ai fait mon travail du mieux que j'ai pu, se sentir soutenu ça fait vraiment plaisir"

Pour les coureurs, ces 400 kilomètres de course sont une très bonne préparation à une semaine du départ de Paris/Nice.