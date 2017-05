Cyclisme : blessé, le Berrichon Julian Alaphilippe déclare forfait pour le Tour de France

L'équipe Quick-Step a annoncé le forfait du coureur français pour le prochain Tour de France. Julian Alaphilippe avait chuté sur le Tour du Pays Basque au début du mois d'avril. Il a été opéré aujourd'hui en Belgique.

C'était l'un des grands espoirs français pour la prochaine Grande Boucle ! Julian Alaphilippe ne participera pas au Tour de France 2017. Le coureur berrichon âgé de 24 ans vient d'être opéré du genou droit. Début avril, il avait chuté lors d'une étape sur le Tour du Pays Basque. Il n'a pas couru depuis.

Unfortunately, not everything's pink for us today, as @alafpolak will miss the Tour de France due to knee injury: https://t.co/959h9DDksK pic.twitter.com/g7vIsZvY6q