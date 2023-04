Cyclisme : Le circuit des deux provinces aura bien lieu en 2024 au Pertre

La crème du cyclisme amateur viendra toujours au Pertre dans les prochaines années. En janvier dernier, les organisateurs du circuit des deux provinces à cheval sur l'Ille-et-Vilaine et la Mayenne avaient fait plané le doute sur la pérennité de l'épreuve. En cause : le projet de la mairie de construire six maisons devant la ligne d'arrivée, ce qui aurait empêcher de monter une tribune et rendu la course moins populaire selon l'équipe du circuit.

La municipalité a modifié ses plans depuis, ce qui satisfait les organisateurs. "Ce qui posait problème avant tout, c'était pour la visibilité devant toute notre installation et pour la popularité de la course, explique Laurent Boulet, le président du comité des fêtes du Pertre qui avait mis sa démission dans la balance si la mairie maintenait son projet immobilier. Comme on avait un site confortable, ça aurait été dommage de construire en bordure de trottoir."

Le maire du Pertre Jean-Luc Veillé est donc revenu sur sa décision de construire six logements sociaux devant la ligne d'arrivée, lui qui avait dit en janvier qu'il ne céderait pas au chantage. "C'est vrai que j'ai tenu ces propos mais il fallait qu'aujourd'hui quelqu'un cède. Il n'y a pas forcément de gagnants. On aurait pu continuer et puis aller peut-être au clash. C'est juste avoir un peu de bon sens pour moi de dire il est préférable de faire comme ça et on avance."

La mairie va faire construire des logements sociaux sur un autre terrain et quand même quatre à cinq maisons devant la ligne d'arrivée mais en laissant de la place pour l'installation d'une tribune. Le circuit des deux provinces va rester une épreuve populaire avec de nombreux spectateurs se réjouit Laurent Boulet. La 74e édition de la course aura lieu le 21 août prochain.