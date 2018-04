Charvieu-Chavagneux, France

Dans un peu plus de 2 semaines, le 3 mai, coup d'envoi du Rhône Alpes Isère Tour, cette course cycliste où se mêlent professionnels et amateurs. C'est la 28e édition. Comme d'habitude, le départ de la 1ere étape et l'arrivée de la dernière se feront à Charvieu-Chavagneux, au nord de l'Isère Le plateau et les 4 étapes, qui auront lieu du jeudi 3 au dimanche 6 mai, ont été présentés récemment à Saint-Quentin-Fallavier.

Au départ, 22 équipes, 2 de plus que l'an passé et un record pour l'épreuve. Il y aura notamment 4 équipes de continental pro, soit la 2e division mondiale. Les équipes amateurs (DN1 et DN2) sont toutes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Précisions avec Michel Baup, le patron de la course.

Michel Baup, patron du Rhône Alpes Isère Tour Copier

Les 4 étapes

Jeudi 3 mai : 143.3 km entre Charvieu et Chateauvilain / Vendredi 4 mai : 142.2 km entre l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et Saint-Bonnet-de-Mure / Samedi 5 mai : 171.4 km entre Vaulx-Milieu et Saint-Maurice-l'Exil / Dimanche 6 mai : 171.7 km entre Bourgoin-Jallieu et Charvieu-Chavagneux

Les 22 équipes engagées

- Les 4 continentales pro : Fortuneo Samsic (FR); Delko Marseille Provence KTM (FR); Wanty-Groupe Gobert (BEL) et Caja Rural Seguros RGA (ESP)

- 10 Continentales UCI : Amore et Vita Prodir (ALBANIE); Team Felbermayr Simplon Wels (AUT); Adria Mobil (SLOVENIE); Akros Renfer SA (SUI); Bennelong Swisswellness (AUSTRALIE); Metec TKH presented by Mantel (P-Bas); Team Differdange Losch (LUX); Sangemini MG.K vis- Vega (ITA); Team Sauërland NRW presented by SKS Germany (ALL) et Team Virtu (SUI)

-1 Equipe Nationale : Etats-Unis

- 2 DN2 : Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme; Vélo Club Villefranche Beaujolais

- 5 DN1 : Team Pro Immo Nicolas Roux; CR4C Roanne; Bourg en Bresse Ain Cyclisme; Chambéry Cyclisme Formation; EC Saint Etienne Loire

Par ailleurs, le comité d'organisation du Tour Nord-Isère est aussi à l'origine de la Classique des Alpes Juniors. La course aura lieu le samedi 2 juin avec un départ à Ruy-Montceau et une arrivée à la Bridoire.