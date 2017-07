Cyclisme : le tracé de la Ronde Mayennaise impacté par l'état d'urgence ?

La course cycliste prévue le 10 septembre devrait réunir plus de 300 coureurs. Mais l'itinéraire pourrait être modifié à cause des mesures de sécurité imposées par les autorités.

C’est une épreuve qui réunit chaque année environ 300 coureurs et qui finit invariablement par une boucle dans le centre de Laval. Mais pour cette 25ème édition, les organisateurs vont peut-être devoir tirer un trait sur le bouquet final : depuis quelques mois, la sécurité est renforcée en marge de manifestations culturelles et sportives à cause du risque d'attentat. Un vrai casse-tête pour les petits comités d’organisation.

Toujours plus de contraintes de sécurité

Les organisateurs de la Ronde Mayennaise en savent quelque chose : les autorités leurs demandent de prévoir un minimum quinze voitures-bélier pour protéger les points stratégiques du parcours. Mais les bénévoles ne sont pas forcément très motivés à l'idée de prêter les leurs. Alain Lecreq, membre du Laval Cyclisme 53 qui organise la Ronde Mayennaise, le comprend : "Je me mets à leur place : en cas d'accident, quelles sont les garanties ? La difficulté est là."

Michel Derouet et Alain Lecrecq (de g. à d.) trouvent les contraintes sécuritaires de plus en plus lourdes © Radio France - Claudia Calmel

Pour l'instant, Alain Lecreq n'a que cinq voitures sous la main. Il lance donc un appel à toutes les bonnes volontés. Et si ça ne marche pas ? Il n'hésitera pas à prendre une décision radicale : "si on arrive pas à mobiliser du monde sous 15 jours, on annulera la boucle dans le centre de Laval. On supprimera le parcours final et l'épreuve finira au pied de la cathédrale. C'est tout."

Des manifestations sportives pourraient disparaître

Il pourrait donc ne pas y avoir de circuit en centre ville cette année. Une contraite qui vient s'ajouter à d'autres contraintes de sécurité qui pèsent sur le budget des organisateurs de manifestations : "quand vous devez embaucher des vigiles pour fouiller les sacs des spectateurs, c'est 20 euros de l'heure. Et il en faut deux par points d'entrée. Quand vous avez plusieurs entrées, calculez, ça monte vite ! Ce sont des surcoûts ingérables pour nous."

Un évolution qui inquiète Michel Derouet, le secrétaire général du Comité départemental Olympique et sportif : "on a beaucoup de présidents de comités sportifs qui s'inquiètent. A la base, c'est déjà beaucoup de responsabilités. Mais avec toutes ces contraintes, il y en a encore plus. Si ça continue comme ça, on craint que certaines épreuve disparaissent en Mayenne."

Le mois dernier, les foulées du Gué-d'Orger à Laval ont dû être annulées : les organisateurs n'ont pas réussi à réunir assez de voitures-bélier.