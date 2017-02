Cyclisme : les Boucles de la Mayenne en direct à la télévision !

C'est une annonce faites ce lundi soir par les organisateurs et le département de la Mayenne : l'épreuve cycliste des Boucles de la Mayenne devrait être retransmise dès cette année à la télévision sur une chaîne gratuite, L'Equipe.

Trois ans après son passage à la catégorie supérieure, les Boucles de la Mayenne franchissent encore un nouveau palier. La principale épreuve cycliste du département devrait bénéficier dès cette année d'une retransmission en direct : les deux dernières heures de courses lors des trois étapes en ligne (vendredi 2 juin, samedi 3 et dimanche 4). Le projet a été proposé en fin d'année dernière par les dirigeants de La chaîne L'Equipe aux organisateurs des Boucles de la Mayenne.

240 000 euros de budget sur 3 ans

Au départ, le budget demandé par L'Equipe pour couvrir une édition était de 100 000 euros. Le département de la Mayenne (principal partenaire des Boucles) souhaite que la chaîne de la TNT s'engage sur 3 ans et a réussi à négocier de la façon suivante : 60 000 euros la 1ère année, 80 000 euros la 2ème et 100 000 euros la 3ème. Le département s'engage à participer à hauteur d'un tiers (soit 20 000 euros ) pour 2017. "C'est une formidable opportunité pour notre département que d'avoir 6 heures de direct sur trois jours sur une chaîne gratuite" a déclaré le président du département de la Mayenne, Olivier Richefou.

Il reste donc 40 000 euros à trouver auprès des actuels partenaires privés mais aussi de nouveaux sponsors qui pourraient être attirés ainsi qu'auprès des collectivités qui accueillent la course, car leur territoire sera mis en avant.

Avion, hélico, motos...

Pour assurer la production des images, c'est une équipe de 25 personnes qui sera mobilisée. Les moyens déployés sont importants : trois motos image sur la course, un hélico pour les vues aériennes et un avion relais qui volera en boucles au-dessus de la course. Il y aura également des caméras fixes supplémentaires sur le circuit final de chaque étape. Les organisateurs devront prendre en charge l'hébergement des membres de l'équipe ainsi que les frais techniques qui s'élèvent au total à environ 30 000 euros. "Mais le jeu en vaut la chandelle, estime Pierrick Guesné, le président des Boucles de la Mayenne. Les équipes vont être encore plus intéressées de venir sur les Boucles pour montrer le maillot et les managers aligneront quelques uns de leurs meilleurs coureurs afin qu'ils puissent briller."

Entre le Tour d'Italie et le Tour de Suisse, il y aura donc certainement les Boucles de la Mayenne à suivre sur La chaîne L'Equipe. Pour le plus grand bonheur des passionnés de cyclisme.