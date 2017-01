Cyclo-cross : le maillot bleu-blanc-rouge pour Maxime Bonsergent

Le coureur mayennais du VC Château-Gontier a été sacré champion de France juniors de cyclo-cross ce dimanche matin à Lanarvily en Bretagne. 30 ans après Yvon Madiot.

Maxime Bonsergent avait fait de cette course des championnats de France l'un des objectifs de sa saison. Vice-champion de France déçu il y a deux ans chez les Cadets à Pontchâteau, Maxime Bonsergent a pris sa revanche en terre finistérienne.

Dès le départ donné, le Castrogontérien de 17 ans se positionne en tête de la course. Et rapidement, deux coureurs se détachent du groupe, Maxime Bonsergent et le Breton Antoine Benoist, son ami en équipe de France mais son principal adversaire aujourd'hui. Alors que le titre semble se jouer entre ses deux jeunes coureurs, le Breton commet une faute dans une partie technique et le Mayennais se retrouve seul en tête. La victoire lui tend les bras mais pour rajouter un peu de suspens, Bonsergent chute dans une descente dans l'avant-dernier tour ! Le Castrongontérien se relève sans dommage et file vers le titre recherché. Avec la marge qu'il possède, Maxime Bonsergent se permet même de faire une roue arrière dans la ligne droite d'arrivée puis de franchir la ligne à pied en soulevant son vélo.

Comme son oncle

Avec ce premier titre de champion de France de cyclo-cross, Maxime Bonsergent perpétue une tradition familiale. Son père appréciait cette discipline et son oncle, Claude, avait lui aussi été sacré champion de France Juniors, c'était en 1986, sous les couleurs du club de l'ES Segré. Le dernier titre national remporté par un Mayennais en cyclo-cross remonte à 1987. Il y a 30 ans, un certain Yvon Madiot décrochait son troisième et dernier titre de champion de France en Séniors.