Cyril, chef d'entreprise à La Grand-Croix, et des charges par-dessus la tête

La Grand-Croix, France

Cyril a bientôt quarante ans, il dirige deux petites entreprises à la Grand-Croix. L'une propose du conseil en finances et compte deux salariés, l'autre est une entreprise de vente de vélos sur internet et elle compte six salariés. Mais Cyril refuse de se faire appeler "patron" : "quand on nous appelles les patrons, on nous assimile aux entreprises du CAC 40. Mais c'est pas du tout ça, on est des créateurs de sociétés, on essaie de créer de la richesse pour la France [...], mais chez nous y a pas des écarts de 1 pour 1.000 comme on peut voir chez Renault et Carlos Ghosn".

Augmenter un salarié de 100 euros, ça nous en coûte 180"

Cyril se sent très limité dans sa volonté de "créer de la richesse". Limité par la réglementation et par les charges. "On veut augmenter un salarié de 100 euros, ça nous coûte en clair 180 euros, c'est pas possible", explique-t-il. C'est ce thème de la fiscalité des petites entreprises qui l'a poussé à rejoindre le mouvement des "gilets jaunes". Même si la cause des ses soucis de petit chef d'entreprise est bien plus profonde selon lui. Il estime qu'il faut un changement de politique générale. Pour lui, la réponse à la crise que traverse la France actuellement, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale, et l'organisation du référendum d'initiative citoyenne (RIC), une demande de nombreux "gilets jaunes". En attendant, Cyril manifeste et interpelle les élus du pays du Gier. Notamment avec son associée, qui elle aussi a rejoint le mouvement.

Cyril veut un changement de politique générale Copier

