D'an 11 a viz Mae . Un eil distro skol da geñver an digenfinañ . Disfi zo gant Diwan a dro gant 7 skol lojañ.

D'an 11 a viz Mae . Un eil distro skol zo e go gant ar gouarnamant goude un hir a bennad kognañ er gêr. Ne vezo ken aes ha tra evit skolioù lojañ Diwan , a gount 6 skolaj hag ul lise. Displegañ n'eus graet dre vras ar c'hentañ ministr penaos 'hellfe bezañ lakaet e pleustr. Kinnigoù diresiz muioc'h evit divizoù sklaer n'eus embannet Edouard Philipe. Resisaet 'tlefent bezañ a nebeudoù en deizioù a zeu. Ar re gentañ o tigenfinañ vefe Kornioù Bro 'Hall , an nebeutañ drastet gant ar ar c'hovid 19 . Evel Breizh da skwer . Kuit d'ar vugale ha d'ar grennarded bezañ re dost an eil re ouzh ar re all , vefent kaset d'ar skol a hanterennadoù , bep eil sizhunvezh . Ablamour d'ar jestroù gwarez vefe implijet salioù brasoc'h. Pascale Chevillard zo renerezh skolaj Diwan ar Relek kerhuon, harp ouzh Brest , e-serr bezañ kenurzhierezh pedagogel eil-derez Diwan. Perak kement a jastre p'emañ kazi echu ar bloavezh skol emezi.