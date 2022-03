Guerre en Ukraine : 3.800 km en minibus pour ramener des réfugiés en Normandie

Le minibus bleu de Valérie et Dominique Béton part ce samedi soir d'Alizay (Eure) pour rejoindre la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. À bord du véhicule, de nombreux dons collectés ces derniers jours dans la commune. Le couple veut aussi ramener cinq Ukrainiens pour les héberger chez eux.

Le grand départ est prévu d'Alizay ce soir vers 20H00. 1900 kilomètres pour rejoindre la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Très investis dans l'accueil des migrants et des réfugiés, Dominique et Valérie Béton, ne pouvaient pas rester insensibles au sort des milliers d'Ukrainiens qui fuient leur pays. "L'idée, c'est d'aller en Pologne pour aider les Polonais et les Ukrainiens et ensuite l'idée a été relayée par la mairie d'Alizay, ce qui a décuplé les choses" raconte Dominique, 62 ans, qui prendra la route avec son fils Louis.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le couple a collecté tellement de dons que le minibus ne va pas suffire. Qu'à cela ne tienne, une remorque sera attelée au véhicule. "On est touché par cette proximité, les Ukrainiens sont à portée de roue, on peut faire quelque chose physiquement" explique Valérie Béton. Les dons encombrent toutes les pièces de la maison et la journée de vendredi a été consacrée à leur étiquetage, en polonais et en ukrainien avant leur remise dans le week-end à une plateforme polonaise d'aide aux réfugiés.

REPORTAGE - D'Alizay à la Pologne, 3800 km en minibus pour apporter des dons et revenir avec des Ukrainiens Copier

Ils veulent héberger des Ukrainiens chez eux

Dominique et sa femme Valérie, présidente de l'association Rêve ta terre, ont l'habitude d'offrir un toit à des réfugiés. Ils ont déjà accueilli chez eux des Guinéens, des Maliens ou des Tadjiks.

"L'essentiel c'est d'avoir été un pont entre l'arrivée en France et l'intégration en France" explique Valérie Béton Copier

Le couple veut héberger idéalement des femmes avec des enfants, "même si la maison n'est pas très grande, on cuisine, on mange ensemble".

On fait les devoirs des petits. Du coup, on devient des grands-parents - Valérie Béton

L'hébergement chez les Béton sera temporaire, certainement pour un mois car "ils vont avoir assez rapidement un logement" avance Valérie Béton qui mise l'élan de générosité à Alizay et dans ses environs. L'accueil des enfants est déjà prévu à l'école d'Alizay, village solidaire.