D'Aubusson à Boutcha, les derniers kilomètres du convoi humanitaire parti de la Creuse pour l'Ukraine

L'ukrainien Dmytro Mohylianski au volant du camion réformé donné par le SDIS 23 et qu'il conduira jusqu'à Boutcha à l'est de Kiev

Partis d'Aubusson, ils ont traversé une partie de la France, de l'Allemagne pour arriver jusqu'en Pologne. Ce jeudi 30 mars, l'Ukrainien Dmytro Mohylianski, le maire d'Abusson Michel Moine et notre journaliste Fany Boucaud vont reprendre la route direction Boutcha prés de Kiev en Ukraine. Cette dernière partie du voyage s'annonce la plus périlleuse. Même si la ligne de front est loin du côté du Bonbass, à l'est du pays, l'Ukraine est un pays en guerre et on n'y rentre pas sans prendre certaines précautions.

La sécurité avant tout

Pas question d'entre en Ukraine sans protection. C'est équipés de gilets pare-balles et de casques balistiques en kevlar que les trois Creusois vont passer la frontière et rouler jusqu'à Boutcha, leur destination finale. La mairie dAubusson disposait de deux gilets pare-balles légers qui servent habituellement aux ASVP, les agents de surveillance de la voie publique de la ville. Le 3e gilet, plus lourd, Michel moine est allé le chercher à Toulouse. "Il vient d'une entreprise spécialisée, habilitée défense explique le maire, elle ne vend pas au citoyen lambda". Si Michel Moine a pu faire l'acquisition de ce gilet, c'est en vertu de ses pouvoirs de police de maire.

Une halte à Katowice en Pologne

Mercredi sur la route qui les menait d'Allemagne jusqu'en Pologne, les trois Creusois se sont arrêtés dans une ville polonaise, Katowice. Il leur fallait récupérer une lettre écrite par le maire de Boutcha qui leur servira de justificatif pour passer la frontière. Dans ce courrier adressé à Michel Moine, son homologue ukrainien les invite à venir le rencontrer dans sa ville ce week-end.

Des retrouvailles entre amis

L'arrêt à Katowice a aussi permis à Dmytro de retrouver son ami Dima. Cet Ukrainien de 34 ans vit depuis sept ans dans cette ville polonaise. Lorsque Dmytro a quitté l'Ukraine avec sa famille le 8 mars 2022, il a pris la direction de Katowice. "Mon ami Dima nous a aidé à trouver un hôtel pour nous doucher, nous reposer après avoir quitté notre pays" raconte-t-il un peu ému. Les deux hommes qui se connaissent depuis l'adolescence ne s'étaient pas revus depuis le 9 mars 2022.

La route jusqu'à Boutcha en Ukraine