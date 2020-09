D-Day : Marc Lefèvre favorable à "de nouveaux supports de mémoire pour les nouvelles générations"

"Le maître mot, c'est le respect. Respect de la mémoire, des hommes et des lieux. Mais je trouve que c'est important de trouver de nouveaux supports de mémoire, qui parlent aux nouvelles générations." Marc Lefèvre, président du conseil départemental de la Manche, dit avoir "un regard bienveillant mais attentif" sur le grand projet d'évocation historique sur le Débarquement et la bataille de Normandie, porté par des producteurs et metteurs en scène français et québécois.

"Attention à ne pas faire un site trop mercantile, il faut être vigilant à ce qu'on va mettre autour", poursuit l'ancien maire de Sainte-Mère-Eglise mais "je fais confiance aux réalisateurs et il y aura un comité scientifique qui regardera ça de près".

Carentan, un des sites "privilégiés"

Le territoire de Carentan-les-Marais, qui s'est dit prêt pour accueillir ce projet, semble _"_un des sites privilégiés, qui cochent toutes les cases, près d'une gare, près de la 4 voies, avec du foncier disponible. Et c'est un endroit stratégique où se sont réunies les troupes qui avaient débarqué à Utah et à Omaha". Le territoire de Bayeux s'est également positionné.