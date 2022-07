D-Day : un vétéran britannique recherche une jeune Normande, rencontrée dans l'Orne en 1944

Reginald Pye a aujourd'hui 98 ans. A l'été 1944, alors qu'il a débarqué en Normandie, il rencontre Huguette Geoffroy, une jeune Ornaise de 14 ans, près d'Argentan. Elle lui offre du lait et une photo. 78 ans plus tard, ce vétéran britannique la cherche et aimerait beaucoup la revoir.

Une aube blanche, des gants blancs qui tiennent un livre de prières et un sourire sur son visage : 78 ans plus tard, cette photo qu'a récupérée Reginald Pye, vétéran britannique de la Seconde Guerre mondiale a gardé tous ses secrets. Âgé de 98 ans, cet ancien chauffeur originaire du Pays de Galles et qui a combattu au sein de la 224e Field Company des Royal Engineers, recherche depuis longtemps cette jeune fille rencontrée pendant la guerre.

"C'est une belle histoire, mais qui demeure encore bien mystérieuse", constate Nathalie Varnière. Cette Normande habite près de Rouen (Seine-Maritime) et est la coordinatrice en France de l'association britannique Taxi Charity for Military Veterans, qui vient en aide aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Elle a rencontré Reginald Pye lors des commémorations du 78e anniversaire du D-Day en juin, et ce dernier lui a raconté son histoire.

Une rencontre émouvante, au cœur de la guerre

A l'été 1944, Reginald Pye a 20 ans. Ce conducteur de camions transportant entre autres du matériel de guerre a débarqué à Sword Beach quelques semaines auparavant, le 20 juin, et avec son régiment, il est stationné à Vrigny (Orne), au sud d'Argentan. "A cause d'un problème de logistique, les soldats n'avaient pas grand chose à manger et on leur a distribué un jour pour seul repas des sandwiches à la confiture", raconte Nathalie Varnière.

Pendant la guerre, Reginald Pye était chauffeur au sein de l'armée britannique. Il a débarqué à Sword Beach le 20 juin 1944. - DR

Alors que Reginald Pye s'apprête à manger son sandwich, il aperçoit une jeune fille qui regarde la nourriture avec envie, l'air affamé. "Reginald décide alors d'offrir son sandwich à la confiture à cette jeune Normande, qui s'est ensuite éclipsée rapidement", explique Nathalie Varnière. Le soldat s'endort ensuite près de son camion et le lendemain matin, il découvre que sa gamelle a été remplie de lait. "La jeune fille a dû revenir pour offrir du lait au soldat et à côté, elle lui a laissé une photo d'elle, en tenue de communiante, avec au verso, son âge, 14 ans, et son nom, Huguette Geoffroy."

Au dos du cliché, Huguette Geoffroy a inscrit son nom, son âge et le lieu où la photo a été prise. - DR

Huguette Geoffroy pourrait être âgée de plus de 90 ans

Depuis, Reginald Pye tente de retrouver Huguette Geoffroy ou bien un membre de sa famille, en vain pour le moment. "Il est venu plusieurs fois en Normandie et dans l'Orne, mais comme il ne parle pas français, c'est difficile, explique Nathalie Varnière. J'ai effectué quelques recherches sur internet et je suis tombée sur de nombreuses Huguette Geoffroy, qui viennent de plusieurs régions de France... mais elle a peut-être changé de nom en se mariant, en tout cas pour l'instant, je n'ai pas plus de pistes."

Nathalie Varnière a donc souhaité relayer son appel à témoignages via France Bleu Normandie. "Si une auditrice ou un auditeur a des informations sur une certaine Huguette Geoffroy, qui est née autour de 1930 et qui avait environ 14 ans en 1944, cela ferait énormément plaisir à Reginald : cette rencontre était un moment fort pour lui, un de ces moments humains parmi les horreurs de la guerre, c'est pourquoi il espère pouvoir la retrouver, elle ou quelqu'un de sa famille." Si elle est encore en vie, Huguette Geoffroy pourrait être âgée aujourd'hui de plus de 90 ans.

Si vous avez des informations sur Huguette Geoffroy, qui pourrait être âgée de plus de 90 ans, et qui avait environ 14 ans en 1944, vous pouvez contacter Nathalie Varnière à l'adresse mail suivante : varniere.nathalie@neuf.fr.