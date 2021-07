VIDÉOS - D'étranges animaux envahissent le cœur de ville de Béziers

La place de la République à Béziers est depuis ce 1er juillet illuminée par d'étranges animaux. Un spectacle sons et lumières est également organisé sur l'église de la Madeleine jusqu'à la fin de l'été. De nombreux spectateurs se sont massés jeudi soir pour admirer le spectacle. Le détour s'impose.

De redoutables dinosaures lumineux ont envahi depuis quelques jours, la place Jean-Jaurès à Béziers (Hérault). Ils ne sont pas les seuls à fouler les pelouses et faire trempette dans les jeux d'eau. Des poulpes géants notamment et de très nombreux animaux maritimes ou terrestres, les plus farfelus, se sont installés dans le cœur de ville tout cet été.

Illuminations Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

Comme elle l'a fait l'hiver dernier au moment des fêtes de Noël, la Ville de Béziers illumine cette place jouxtant les allées Paul-Riquet. Des animaux parfois géants, tous lumineux émerveillent les enfants et le public.

L'inauguration s'est déroulée jeudi soir en présence de grands oiseaux exotiques et de nénuphars pour ne citer qu'eux.

Illuminations Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

Quelque 250 lanternes ont été installées, soit plus d'un million de led nécessaires pour éblouir le public. Une semaine de travail a été nécessaire aux services techniques et culturels de la mairie de Béziers. Une trentaine d'agents..

N'hésitez pas à lever les yeux dans les arbres, une centaine d'oiseaux niche dans les platanes.

Le cœur de ville transformé en écosystème festif et coloré

L'hiver dernier, l'illumination des allées Paul-Riquet et la place Jean Jaurès a fait le tour de France à l'occasion des fêtes de Noel séduisant de très nombreux touristes. La ville compte bien séduire les touristes. Le détour en vaut la chandelle.

Illuminations Place de la Madeleine Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

Au même moment, la ville de Béziers inaugurait son spectacle lumineux projeté sur la façade de l'église de la Madeleine,éblouissant de très nombreux visiteurs. Un spectacle sons et lumières jusqu'au 31 août tous les soirs de 22h30 à minuit. Le show dure dix minutes et raconte en fait la fantastique histoire de Béziers, sa richesse, sa culture et son sens de la fiesta.

Illuminations Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

Illuminations Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

Illuminations Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

Illuminations Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

Illuminations Béziers © Radio France - Stéfane Pocher