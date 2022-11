D'ici 2070, la population de la région Grand Est pourrait passer sous la barre des cinq millions d'habitants

La population de la région Grand Est devrait atteindre 4,8 millions d'habitants en 2070, soit 752 8000 de moins qu'en 2018, c'est ce qui ressort des dernières projections démographiques publiées ce jeudi par l'Insee Grand Est. Cette baisse s'accompagnera d'un vieillissement de la population. Seul le Bas-Rhin fait exception. C'est dans les Vosges, les Ardennes, la Meuse et la Haute-Marne que le nombre d'habitants va le plus diminuer.

La région Grand Est fait partie des cinq régions métropolitaines où la population va le plus baisser d'ici 2070. Si les tendances démographiques se prolongent, la baisse de la population serait de 14% en 52 ans.

Un vieillissement de la population qui s'accentue

Dans le Grand Est, il y a plus de naissances que de décès, et la tendance va s'accentuer d'ici à 2070. Cela explique en partie le vieillissement de la population. A cela s'ajoute un solde migratoire qui ne bouge pas. Si les tendances actuelles se poursuivent, le nombre de personnes âgées de 80 ans devrait doubler entre 2018 et 2070. La part des personnes âgées de plus de 65 ans va elle passer de 20 à 30%.

Les projections démographiques 2018-2070 dans le Grand Est - Insee Grand Est

Un déclin encore plus fort dans certains territoires

Le déclin démographique annoncé est attendu dans tous les départements, excepté dans le Bas-Rhin. Le département alsacien devrait continuer à gagner des habitant au rythme de 0,04% par an.

Mais dans certains départements, la baisse de la population, sera encore plus forte. Dans les Ardennes et les Vosges, la baisse pourrait atteindre 0,7% par an. En Haute-Marne et dans la Meuse, ce serait 0,6% de baisse par an.