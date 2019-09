D'ici 2100 l'eau va monter d'un mètre 10 sur la Cote d'Azur

Le GIEC, ce groupe international de scientifiques étudiant le climat, a rendu un rapport sur les mers et les océans à Monaco ce mercredi.

Presentation du rapport special du GIEC " le changement climatique, les oceans et la cryosphere".

Monaco, Saint-Victoret, France

Un rapport terrible pour notre planète. Ce groupe d'experts, études sous le bras, expliquent que le niveau de la mer monte deux fois plus vite et se réchauffe. Autrement dit, l'eau s'acidifie, produisant de moins en moins d'oxygène et de poissons

Le rapport du GIEC révélé il y a quelques heures à Monaco est sans appel. 1 milliards 400 millions d’être humains sont directement menacés dans les prochaines années par la fonte des glaciers. L'eau devrait monter d'un mètre dix d'ici la fin du siècle, gommant une partie de la cote d'Azur. L'eau devrait gommer une partie de la cote d'azur dans les prochaines années. On apprend aussi que l'océan perd de l'oxygène jusqu'à 3% en moins dans certaines zones, ce qui menace de nombreux animaux marins.