D'importantes fouilles archéologiques ont lieu jusqu'à l'automne à Saint-Sever

Depuis la fin du mois de février 2022 et jusqu'en septembre prochain une équipe d'archéologues mène des fouilles préventives à Saint-Sever, près de Mont-de-Marsan dans les Landes. C'est probablement le chantier le plus important qu'ait connu la commune puisque 10 hectares sont passés au peigne fin. Plusieurs découvertes ont déjà eu lieu en lien avec la préhistoire et l'antiquité.

Qu'est-ce que des fouilles préventives ?

Une dizaine d'archéologues au total sont mobilisés sur le chantier de fouilles. Ce dernier ce situe au nord-est de la commune, en face de la carrière Cemex, de l'autre côté de l'Adour. Il s'agit d'archéologie préventive, c'est à dire que l'on fouille parce que bientôt le lieu sera détruit par l'activité humaine, en l'occurrence ici une extension de la carrière.

Si les archéologues fouillent à cet endroit précis c'est qu'auparavant il y a eu des sondages. En amont, on vient faire des trous dans différents endroits du terrain pour voir si il y a éventuellement des traces de bâtiments, des objets et donc voir si il y a un intérêt historique et scientifique à fouiller l'endroit plus en profondeur. Ici, les sondages ont révélé des murs et des fosses laissant à penser qu'il y avait un habitat antique. C'est ce qu'ont confirmé les fouilles entreprises depuis la fin du mois de février, et elles ont livré bien d'autres choses encore.

Les premières découvertes du site de fouilles de Saint-Sever - Adélaïde Hersant (archéologue) Copier

De la préhistoire à l'époque antique

Depuis la fin du mois de février les archéologues ont remonté le temps, jusqu'au campaniforme, une période qui se situe à la préhistoire, entre la fin du néolithique et le début de l'âge du bronze. Ils ont notamment découvert une fosse, un trou datant de cette époque. Le reste des découvertes concerne l'époque romaine. "Les vestiges antiques que l'on a pu dater datent d'une période allant du Ier siècle de notre ère au IIe siècle de notre ère" explique Adélaïde Hersant, l'archéologue qui dirige le chantier. Elle détaille "on a des fosses, des trous, de poteaux qui vont former au final des bâtiments en bois. Et on a aussi des bâtiments sur fondations de galets et un chemin. C'est en réalité tout une partie de la pars rustica, c'est-à-dire la partie agricole d'une villa romaine"

La découverte la plus intrigante pour l'équipe d'Adélaïde Hersant, c'est un bucher funéraire. "Les romains vont creuser, installer des buches et installer le défunt au dessus avant de brûler le corps" explique-t-elle. Habituellement, ces fosses se trouvent en bordure de chemin et elles s'accompagnent d'urnes funéraires et c'est ce qui intrigue ici l'équipe d'archéologue car si on a bien le chemin, il manque les urnes. "On n'en n'a pas trouvées. On n'a pas de crémations, de restes. C'est dans ce sens là que c'est étonnant parce que du coup, on a l'installation où l'on fait brûler les morts mais on n'a pas, comme on dit, la crémation c'est-à-dire le dépôt des ossements en lui même. On n'a pas la tombe" explique Adélaïde Hersant.

L'énigme du bucher funéraire - Adélaïde Hersant Copier

La suite des fouilles permettra peut-être aux archéologues d'élucider ce mystère. Ils vont continuer d'inspecter le terrain jusqu'en septembre prochain et à la clé, si tout se passe bien, des découvertes qui devraient permettre cette fois de lever le voile sur une partie du passé gaulois de Saint-Sever.