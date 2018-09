Dijon, France

Vous avez l'impression de ne plus recevoir de courrier ou d'en recevoir mais avec beaucoup de retard? Ce n'est pas qu'une impression, certains particuliers ou commerçants de l'agglomération de Dijon l'ont constaté ces dernières semaines, comme Elisabeth qui habite près des allées du Parc "je suis abonnée à deux revues hebdomadaires et malheureusement je n'ai pas eu ces revues ni la semaine passée ni la semaine d'avant. Autre problème j'ai envoyé un recommandé avec avis de réception parti quand même mi-août et pas de retour! J'étais donc plutôt inquiète car c'est un document important et pas une simple carte postale."

La réorganisation mise en place cet été à la Poste entraîne de nombreux retards dans la distribution des courriers à Dijon et son agglomération. © Radio France - Stéphanie Perenon

Les commerçants également impactés par ces retards

Des retards qui ne concernent pas que les particuliers, comme le confirme ce commerçant en centre-ville. "il se passe plusieurs jours sans qu'on ait de courriers, quand le matin on n'est pas distribué en général on ne voit ensuite personne de la journée. Et depuis début septembre il manque un jour ou deux de distribution."

Ce commerçant du centre-ville constate que les retards de courriers s'accumulent depuis cet été. Copier

La Poste reconnait des dysfonctionnements

En cause : la nouvelle réorganisation de la Poste à Dijon et son agglomération mise en place le 31 juillet dernier. Une réorganisation qui doit permettre "d'élargir les plages horaires de distribution du courrier pour offrir de meilleurs services aux usagers" explique Pierre Rouveyrol, le directeur opérationnel de la branche Services Courriers Colis pour la Côte-d'or et la Saône et Loire. "Le principal changement, poursuit-il, c'est que désormais le tri et la distribution du courrier sont effectués par deux agents différents." "Le problème, admet le directeur de la branche Courriers, "c'est que nous avons sous évalué la charge de travail et les cadences calculées en fonction du flux historique."

Pierre Rouveyrol, le directeur opérationnel de la branche Services Courriers Colis pour la Côte-d'or et la Saône et Loire. Copier

Des renforts de la Poste venus de la grande Région

Mais le retard est tel que la direction a dû recruter parmi ses agents dans la grande Région, pour venir donner un coup de main, uniquement pour distribuer le courrier en retard ! Au 4 septembre dernier, 30.000 courriers colis et recommandés, étaient encore en stock, selon un chiffre de la direction. " Ils n'ont pas eu le choix" soupire Cécile Deschamps, "la masse de courrier à traiter a été sous dimensionnée et le modèle de calcul de traitement du courrier est basé sur des barèmes intenables."

Cécile Deschamps, la secrétaire régionale de SUD-PTT Bourgogne Copier

D'où une certaine inquiétude de la part de la secrétaire régionale de SUD-PTT Bourgogne, car "les agents sont en stress. Ils sont professionnels et ils se rendent comptent qu'ils n'offrent pas un bon service aux clients". Le syndicat espère que la direction va revoir sa copie et faire en sorte que des moyens supplémentaires soient donnés. La Direction de la Poste, indique un retour à la normale cette fin de semaine.

