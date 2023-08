D'où vient le mystérieux bruit du port de Bayonne ?

Shclounk ! Boum ! Poum ! Chacun a sa manière pour décrire ce bruit que l'on entend depuis plusieurs jours à plusieurs kilomètres du port de Bayonne mais tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'un bruit lourd, métallique, répétitif et qu'il commence tôt le matin jusque tard le soir. "Non, ce n'est pas le bruit du laminoir en face !" assure François, qui pêche tous les jours l'éperlan sur la rive gauche de l'Adour. "Je croyais qu'ils plantaient des poteaux pour les arbres" s'étonne de son côté Mattin, qui promène son chien ce mardi 22 aout comme tous les matins.

Le mystère du bruit sur le port a été résolu

Chantier sur le quai Gommes

Il s'agit des travaux de rénovation du quai Armand Gommes. Ce chantier est la troisième et dernière phase du projet de restructuration du port. À terme, la zone de Blancpignon disposera d'un quai de 600 mètres pour pouvoir accueillir plus de bateaux de taille importante. Pour cela, il faut enfoncer 76 pieux. Ils utilisent un système de vibrations mais ils sont parfois obligés d'alterner avec des phases de battage. C'est ce qui cause le plus de nuisances sonores, l'amplitude horaire étant de 7 heures du matin à 20 heures le soir, du lundi au vendredi. "Depuis le 24 juillet, nous avons demandé aux entreprises de décaler les travaux et de ne commencer qu'à 8 heures" explique Mathieu Bergé, président du port de Bayonne. L'opération de battage devrait se terminer début septembre. Le chantier va se poursuivre jusqu'en juillet 2024 pour un coût total de 24 millions d'euros mais avec moins de nuisances sonores.

