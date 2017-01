Dakar 2017 : Philippe Croizon, amputé des quatre membres, réussit son pari

Le Châtelleraudais Philippe Croizon, amputé des quatre membres, repousse une nouvelle fois les limites du handicap. Il a terminé samedi les 4.000 km du rallye de l'extrême à la 48e place au classement général. Yves Tartarin finit devant à la 47e place, en moto Guillaume Chollet est arrivé 90e.

Il réalise son rêve ! Le Châtelleraudais, Philippe Croizon, amputé des quatre membres a franchi la ligne d'arrivée à Buenos Aires, en Argentine. Il réussit un nouvel exploit sportif, lui qui a déjà traversé à la nage La Manche et les mers du globe. Après deux semaines de compétition et quelques avaries à la fin du rallye, il termine la course à la 35e place pour cette dernière étape et se classe ainsi 48e au classement général.

Cette photo date du 1er janvier. Ca parait si loin....



... 14 jours + tard ? FINISHERS !!!!



Tout est possible !#Dakar2017 pic.twitter.com/ieeF5eDUBM — Croizon #Dakar2017 (@PhilippeCROIZON) January 14, 2017

Yves tartarin 47e et Guillaume Chollet 90e au classement général

Yves Tartarin, originaire de Mirebeau dans la Vienne, a fait toute la course juste devant Philippe Croizon. Compagnon du Châtelleraudais, il l'a aidé à plusieurs reprises pendant tout le périple et termine juste devant à la 47e place. Le Crèchois Guillaume Chollet, en moto avait failli abandonner après une 8e étape difficile, mais tenace il s'était vite remis en selle. Au final il termine le Dakar à la 90e place au classement général.