Dakar 2022 : Stéphane Peterhansel au volant d'une Audi électrique

Gaussin partenaire officiel du Dakar 2022 en matière de technologies et solutions propres

Le Dakar s'élance le 1er janvier 2022 pour sa 44ème édition d Arabie Saoudite. Le départ est donné de Jeddah sur les rives de la mer Rouge, pour une arrivée le 14 janvier après une boucle de deux semaines.

Le Dakar 2022 préfigure ce que seront les rallyes dans quelques années plutôt proches, avec une décarbonation des véhicules. Ce Dakar « technologique » voit l'arrivée des véhicules hybrides ou 100% électrique. Durant de longs mois, le constructeur Allemand Audi a mis au point une Audi RS Q e-tron. Audi en aligne trois au départ, et confie le volant de l'une d'elles au Haut-Saônois Stéphane Peterhansel.

A 56 ans, Stéphane Peterhansel est devenu le maitre du Dakar. 14 victoires à son palmarès 6, en moto et 8 en automobile. C'est la 34ème participation de Stéphane Perterhansel à ce rallye mythique.

Tenir 800 km en autonomie

Le défi pour ce Dakar était de mettre au point un véhicule capable de rouler sur les plus longues étapes, parfois jusqu'à 800 kilomètres. La solution retenue par Audi c'est de doter le bolide de trois moteurs. Deux électriques, un à l'avant et un à l'arrière, et un moteur thermique pour produire de l'électricité quand les batteries sont vides. 100 % de la propulsion est donc électrique, l'utilisation du moteur thermique pour suppléer les batteries permet d'économiser 30 à 40% de carburant comparé à une véhicule de course thermique classique.

On a toujours la puissance disponible à la pédale

A quelques heures du départ, Stéphane Peterhansel nous a accordé une interview sur place. Il nous parle de ce bolide qui côté pilotage est presque plus facile à conduire qu'une voiture classique : "A puissance équivalente on a un moteur qui a vraiment une reprise et une accélération très linéaire, très progressive". Le pilote explique que "dès qu'on touche la pédale, on n'est pas en sous régime ou en surrégime par rapport à un moteur traditionnel, on est toujours sur la bonne plage d'utilisation, le bon rendement du moteur électrique, et donc à conduire c'est relativement facile".

Stéphane Peterhansel explique que sur cette voiture électrique, il n'y a pas de vitesse à changer, donc on ne se pose la question de savoir si un virage, on va le passer en deuxième vitesse ou en troisième. "On a toujours la puissance disponible à la pédale".

Audi RS Q e-tron lors des essais au Maroc - Audi Communications Motorsport / Michael Kunkel

Un Dakar test par manque de roulage

L'écurie Audi a mis plus de temps que prévu à mettre au point et développer cette voiture bourrée de technologie et assez compliquée à régler. Les premiers kilomètres ont été faits seulement au mois de juillet. C'est la première fois que Stéphane Peterhansel prend donc le départ du Dakar sans avoir au préalable effectué des courses de préparation pour peaufiner les réglages.

On se jette dans le grand bain

"On se jette dans le grand bain en espérant qu'on maîtrisera tous les paramètres. Mais c'est vrai que cette année, à mon avis, l'objectif n'est pas le même que les autres années. Se battre pour la victoire ce serait très bien, mais je pense que ça va plutôt être une année d'apprentissage, de découverte et que 2023 sera l'année où on devra gagner".

Stéphane Peterhansel lors des essais au Maroc - Audi Communications Motorsport / Michael Kunkel.

Préfiguration du rallye tout terrain de demain

Quand on demande à Stéphane Peterhansel ce qui l'a poussé à repartir dans le Dakar une nouvelle fois, il nous avoue : "Si on m'avait dit que je continuerai à faire le Dakar à 56 ou 57 ans j'aurais dit non ce n'est pas possible. Et puis rouler avec une voiture électrique, encore moins".

Rouler avec une voiture électrique ... j'aurai vu ça de mes yeux

C'est un nouveau challenge pour le pilote Haut-Saônois : "on sait que tout est en train d'évoluer très vite au niveau des nouvelles technologies et de l'énergie. Rouler avec une voiture électrique est très intéressant et au moins j'aurai vu ça de mes yeux, de mes mains j'aurais touché une voiture conduit une voiture, je pourrais juger de peut être ce qui va être l'avenir de la compétition en rallye tout terrain".

Audi RS Q e-tron - Audi Communications Motorsport / Michael Kunkel

Stéphane Peterhansel explique que lorsque Audi lui a proposé il a immédiatement accepté face à ce qu'il qualifie de beau projet. "Audi ils ont beaucoup d'expérience, ils ont gagné dans toutes les disciplines sportives où ils ont été et donc de travailler avec eux c'est super intéressant".

L'écurie Allemande aligne trois Audi RS Q e-tron au départ du dakar 2002

Stéphane Peterhansel, copilote Edouard Boulanger

Le Suédois Mattias Ekström, copilote Emil Bergkvist champion du monde junior en rallye

Carlos Sainz triple vainqueur du Dakar et double champion du monde WRC, copilote Lucas Cruz

Stéphane Peterhansel lors des essais au Maroc - Communications Motorsport / Michael Kunkel

Un Haut-Saônois au volant d'un camion à hydrogène

A noter que lors de ce Dakar 2022, un autre Haut-Saônois également figure du rallye va piloter un camion à hydrogène développé par l'entreprise Gaussin basée à Héricourt. Il s'agit de Philippe Jacquot de Frotey-les-Lure. Le patron de l'entreprise Dépannage 70 a déjà plusieurs Dakar à son actif au volant de camions. Sa première participation au Dakar en camion c'était en 2002, aujourd'hui il participe à une première mondiale avec un prototype de camion à hydrogène.

