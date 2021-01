Dakar : le Haut-Savoyard Lionel Baud est au départ

Le Haut-Savoyard Lionel Baud, patron de la société de décolletage Baud Industries, est au départ du Dakar pour la deuxième fois. Première étape ce dimanche, pour relier Jeddah à Bisha en Arabie Saoudite.

C'est au volant d'un Zéphyr, un buggy rally raid créé en Haute-Marne, qu'il va parcourir le désert de l'Arabie Saoudite. Il roule aux couleurs de l'équipe française PH Sport. Accompagné de Loïc Minaudier, un conducteur qui a déjà 5 Dakar à son actifs, mais c'est son premier en tant que copilote.

Une première édition traumatisante

Lionel Baud a déjà participé au Dakar, en 2016. C'était en Amérique du Sud et la course a viré au cauchemar. Sur place, deux accidents meurtriers, l'un qui a coûté la vie à un berger bolivien lors de la septième étape, et l'autre sur la route du retour. Il était passager lorsque le semi-remorque qui rapatriait sa voiture a aussi eu un accident.

Aujourd'hui le Haut-Savoyard se dit prêt à tourner la page. Après une "lente reconstruction", entouré par ses enfants, dont Lucie avec qui il a été sacré champion de France des rallyes Terre en novembre 2019.