Yonne

Ils vont courir à deux, au nom de la tolérance et de la diversité. Damien Poivet et Laurent Bornet s'élancent ce samedi d'Ancy-le-Franc, pour la 17e édition du Raid Armançon Découverte. Ils participent au parcours "jeune", avec 3 kilomètres de course, 30 minutes de canoé et 12 km de VTT. Une aventure sportive, mais surtout humaine, puisque Damien est un jeune homme trisomique de 18 ans. Et Laurent est son éducateur depuis de nombreuses années, au centre de loisirs de la communauté de communes du tonnerrois en Bourgogne.

Un tandem pour être en confiance

"On fera cette épreuve là en toute simplicité, explique Laurent. L'important, c'est que Damien puisse terminer". Damien n'étant pas très à l'aise à vélo, un tandem est mis à leur disposition. "C'est parfait", sourit Damien, qui s'entraîne depuis plusieurs semaines. "Sur le vélo, il m'a épaté, poursuit Laurent. Il n'y a pas besoin de le motiver. On lui donne quelques conseils, mais on voit qu'il prend du plaisir sur le vélo, il a confiance".

"Lui donner l'occasion de montrer ce qu'il sait faire, même s'il y a le handicap" - Françoise, la maman de Damien

Regard ému et fier de la maman de Damien, Françoise Poivet. Cette habitante de Ravière espère que l'exemple de son fils va pousser d'autres familles à tenter ce genre d'aventure. "C'est surtout pour ouvrir les portes. Montrer qu'un enfant handicapé peut évoluer dans le monde "normal". Damien veut faire cette épreuve et être fier de lui. C'est lui donner l'occasion de montrer ce qu'il sait faire, même s'il y a le handicap".

La 17e édition du Raid Armançon Découverte se déroule samedi et dimanche à Ancy le Franc. Avec le raid loisir ce samedi matin (dès 9h15) et le mini-raid pour les jeunes ce samedi après-midi (à partir de 15h)