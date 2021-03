Emmanuel Macron à Dammartin-en-Goële pour la journée d'hommage aux victimes du terrorisme

C'est la première visite du président de la République à Dammartin-en-Goële, en Seine-et-Marne : Emmanuel Macron va rencontrer Michel Catalano, imprimeur retenu en otage pendant plusieurs heures par les frères Kouachi en janvier 2015, à l'occasion de la deuxième journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, instaurée en novembre 2019.

Survivant mais traumatisé, Michel Catalano avait rebâti son entreprise, en partie détruite lors de l'assaut des forces de l'ordre, au même endroit à l'automne 2016. Emmanuel Macron veut par ce déplacement "rendre hommage à son parcours de reconstruction" indique l'Elysée, après une cérémonie aux Invalides à 9h30, comme l'an dernier, mais cette fois en petit comité en raison du contexte sanitaire.

Pour le maire Michel Dutruge, la venue du président de la République est "un honneur pour la ville qui a été marquée par cet épisode." "Je suis _très content qu'il vienne pour soutenir notre imprimeur_, c'est comme ça que je le vois, lance-t-il. Il a été victime, son outil de travail a été complètement détruit, et c'était un symbole important qu'il reste."

Volonté de tourner la page

Dans la petite commune de 10.000 habitants, les événements de janvier 2015 avaient provoqué un choc majeur. Six ans après, de nombreux riverains veulent pourtant aller de l'avant. La visite présidentielle ne suscite pas d'attentes particulières : "on est indifférents", résume Brahim. Lui qui vit à deux kilomètres de l'imprimerie se souvient très bien de l'angoisse le jour J, la difficulté à rentrer de son travail à Paris, tous les trains annulés. Mais aujourd'hui, ce traumatisme est largement passé. "L'endroit est tristement célèbre donc on vit avec, mais ça arrive dans d'autres endroits, explique-t-il. _C'est ni pire ni 'moins pire' que les autres attentats_."

"Franchement, on n'y pense plus", ajoute Elsa. Même Romain, qui habite en face de l'imprimerie, ne se sent pas spécialement touché par la commémoration de ce jeudi : "c'est une espèce de devoir de mémoire, se rappeler ce qui s'est passé. Mais après, _il faut passer à autre chose, avancer_. En ce moment, il y autre chose à faire que de penser à ce qui s'est passé il y a six ans."