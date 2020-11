Dani attend le retour de son mari à Fuveau après un mois passé dans le coma dans un hôpital Breton

Aujourd'hui Jacques a radicalement changé d'avis sur les mesures barrières pour éviter le Covid-19, et il appelle même à respecter scrupuleusement les gestes barrières.

"Le Covid c'est la maladie du diable." - Jacques , convalescent

Jacques revient ce mardi à Mimet où il va observé une période de convalescence. "Il n'est pas encore en état" commente Dani qui se dit "inquiète" ce matin sur France Bleu Provence. Autre sujet d'inquiétude pour Dani : elle ne pourra pas revoir son mari dans un premier temps puisque Jacques va être hospitalisé quelques jours en réanimation.

"On sait qu'il va être près de chez nous , mais que nous n'aurons toujours pas le droit de le voir , c'est un crève cœur."

Avec le retour de Jacques, son épouse promet de changer sa façon de vivre "on va mettre le masque plus souvent et on fera beaucoup plus attention qu'avant" conclue Dani, qui elle aussi a contracté le Covid, le mois dernier.