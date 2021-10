Daniel, ancien salarié de Tupperware à Joué-lès-Tours, reconverti aide à domicile : "ce n'est que du plaisir"

L'annonce avait surpris, et choqué tout le monde au sein du site jocondien. Il y a 4 ans, quasiment jour pour jour, le 19 octobre 2017, les 235 salariés de Tupperware de Joué-lès-Tours apprenaient la fermeture de leur usine. Un drame pour certains, en tout cas un bouleversement pour tous. Daniel Gaschet, lui, en a profité pour changer complètement de vie.

Ca m'a donné le coup de pied aux fesses pour faire autre chose

Ce jour d'octobre 2017, il aurait pu pleurer, crier, s'énerver. Le jour où il a appris que 32 ans de travail chez Tupperware allaient s'arrêter là, alors qu'il venait d'avoir 50 ans et n'avait toujours travaillé que dans cette boîte. Ce jour là pourtant, ça ne s'est pas passé comme ça. "Ça n'a pas été un coup de massue. Au contraire, j'ai plus motivé les personnes, les salariés qui étaient autour de moi, en leur disant que ça allait nous permettre de faire autre chose. Je ne savais pas ce que j'avais envie de faire, mais ça m'a donné le coup de pied aux fesses pour faire autre chose".

De l'usine au domicile des personnes âgées

Daniel enchaîne les missions dans différentes entreprises de la région, mais il veut de moins en moins entendre parler des rythmes en 2/8 et du travail d'usine. A la société chargée du reclassement des salariés, Daniel donne alors une idée que sa conseillère va trouver plutôt saugrenue. Celle de devenir aide à domicile. "Parce que j'ai eu mes parents qui se sont retrouvés âgés, puis j'ai récupéré quelques semaines ma maman chez moi. Et je me suis dit pourquoi pas ! Cette société qui nous a pris en charge m'a dit, mais vous sortez de l'industrie, Monsieur !"

"Les gens" de Daniel Gaschet

Daniel rentre en formation, renforce son envie, se fait finalement embaucher à l'ADMR. Aujourd'hui il s'occupe d'une vingtaine de personnes âgées dans le secteur de Monts, Montbazon, Veigné. Des personnes qu'il appelle "ses gens". "Je ne veux pas du mot patient. Ce ne sont pas des malades. Les gens représentent un petit peu toutes ces personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'un service".

Il leur fait le ménage, les courses, les fait marcher quand elles en ont besoin. Il est aussi là pour tout ce qui ne se décrit pas sur une fiche de poste. "Les écouter pour leur faire oublier leurs soucis, leurs difficultés de vivre leur vieillesse. C'est notre travail". Comme de faire marcher Thérèse, une habitante de Monts, une fois par semaine. "Des fois il ne vient pas. Il n'est pas venu l'autre jour, ça m'embêtait ! J'aime bien être avec lui".

Daniel et Thérèse partent en promenade, une fois par semaine © Radio France - ©Annabelle Wanecque

Je n'ai jamais connu ça avant. Ce côté gratifiant

Alors certes, comme les autres aides à domicile, Daniel Gaschet ne serait pas contre être mieux payé, lui qui gagne près de 1600 euros tous les mois pour une amplitude horaire de 8h à 20h. Et pourtant, lui compte bien faire ce métier jusqu'à la retraite. "Ah oui ! Si je prends autant de plaisir qu'actuellement, me lever le matin avec la banane et arriver le soir fatigué, mais finalement heureux d'avoir fait ma journée de travail. Je n'ai jamais connu ça avant. Ce côté gratifiant. Ce n'est que du plaisir".