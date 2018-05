Il y a 50 ans, Daniel Cohn-Bendit affolait les polices françaises et allemandes à la frontière entre Forbach et Sarrebruck. Témoin de cette journée du 24 mai 1968 à la frontière de la Brême-d'or, un habitant de Behren-lès-Forbach, José Suarez raconte cette journée historique.

Spicheren, France

En plein mouvement de mai 68, Daniel Cohn-Bendit, celui qui était qualifié "d'agitateur allemand", a tenu un meeting à Sarrebruck le 24 mai, avant de faire une incursion en France, à Forbach, pour se faire signifier son arrêté d'expulsion. Témoin de cette journée historique, José Suarez avait 17 ans à l’époque. Il a grandi à Behren-Lès-Forbach (où il vit encore), il était scolarisé au collège des mines de Schoeneck. Passionné de photographie, José Suarez s’est précipité à la frontière de la Brême-d’or.

"Du côté allemand, on voyait _entre 2.000 et 3.000 personnes_, cette grande avenue était pleine jusqu’à perte de vue. Côté français, il y avait maximum 50 à 60 personnes. Des CRS, des douaniers, quelques étudiants du lycée Jean Moulin de Forbach et ils avaient l’air de regarder autour d’eux pour savoir qui allait accueillir Cohn-Bendit mais en fait il n’y avait personne pour l’accueillir".

"Je suis monté à cinq ou six mètres dans un peuplier, et c’est là que j’ai vu cette marée humaine, avec des femmes qui portaient des fleurs autour du coup, c’était une fête. Et à un moment, _Daniel Cohn-Bendit a fait asseoir tout le monde_, c’était pacifique" poursuit José Suarez.

Finalement, pas d'intrusion violente, juste une fête pacifique

"En descendant de l’arbre, j’ai été intercepté par deux agent des renseignements généraux je crois. Ils ont ouvert mon appareil photo et ils ont pris la pellicule, _circulez il n’y a rien à voir_. Les policiers s’étaient je pense préparés à une intrusion plus violente que ça".

"Ensuite, une DS noire, certainement de la préfecture, est venue le chercher, direction Forbach. A son retour, il était dans un fourgon de gendarmerie. On lui avait signifié son expulsion, il était donc reconduit à la frontière".

Retour à pied par le Luxembourg

Dans un entretien au magazine Papiers de France culture en mars dernier, Daniel Cohn-Bendit raconte qu'il est revenu clandestinement en France par le Luxembourg, en passant la frontière à pied et avec les cheveux teints.