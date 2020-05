Daniel Gilles, maire de Saoû, passe la main deux mois après sa réélection

Élu maire de Saoû, dans la Drôme, depuis 2008 et réélu lors du premier tour des élections municipales le 15 mars dernier, Daniel Gilles souhaite aujourd'hui se recentrer sur sa vie professionnelle et sa vie de famille. C'est donc Raphaël Paillot qui devient le nouveau maire du village.

La commune de Saoû, dans la Drôme, a un nouveau maire. Daniel Gilles, élu depuis 2008, l'avait pourtant emporté lors du premier tour des élections municipales le 15 mai dernier, mais il souhaite aujourd'hui passer la main.

Ses activités professionnelles fortement impactées par le Covid-19

"J'avais choisi de ne pas me représenter après mes deux mandats", explique le désormais ancien maire. "Mais je n'avais trouvé personne pour me remplacer. J'avais donc fait part de mon souhait de transmettre le flambeau en cours de ce nouveau mandat." Sauf que l'épidémie de Covid-19 a précipité ce passage de témoin. "Mes activités économiques, location de gîte et élevage caprin, ont été fortement impactées, et j'ai aussi des problèmes de santé", poursuit Daniel Gilles. "Donc j'ai pris cette décision radicale plus tôt que prévu."

"Je ne regrette rien" - Daniel Gilles, maire démissionnaire de Saoû

C'est donc Raphaël Paillot qui a été désigné nouveau maire du village lundi soir, à l'issue d'un vote du conseil municipal. Membre de l'ancienne équipe, il est ingénieur en génie civil.

Quant à Daniel Gilles, qui avait été l'un des premiers maires du département à prendre un arrêté pour interdire l'épandage de pesticides à proximité des habitations, il reste conseiller municipal. "La décision de passer la main a été difficile à prendre puisque les électeurs m'ont donné une grande légitimité : j'ai été élu le 15 mars dernier avec 97% des voix. Mais en même temps, je reste engagé pour les habitants de ma commune."

Il dit tirer un trait sur une fonction qui l'a passionné, tout en lui prenant énormément de temps. "Je suis très fier de ce que j'ai fait et je ne regrette rien", explique Daniel Gilles. "Mais aujourd'hui je fais un pas de côté, c'est une nécessité personnelle pour pouvoir me recentrer sur mon activité professionnelle et sur ma vie de famille."