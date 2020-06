Daniel Pautrat, l'une des voix de l'histoire du Tour, raconte la légende de Raymond Poulidor

Le journaliste et écrivain Daniel Pautrat, qui a passé toute son enfance dans le Cher, sort un livre "Le Roman de Poulidor". Il y raconte son amitié avec Raymond Poulidor, l'éternel second mais véritable légende du cyclisme français.

C'est une légende du journalisme qui parle d'une légende du cyclisme. Daniel Pautrat a couvert le Tour de France à 50 reprises pour France Inter ou encore TF1. Et à cette occasion, il a suivi les exploits et déceptions de Raymond Poulidor. Une histoire que Daniel Pautrat raconte dans son dernier livre nommé "Le Roman de Poulidor".

"C'est une longue histoire d'amour qui a duré plus de 50 ans. J'ai fait mes débuts de radio-reporter au moment où Poulidor faisait ses débuts de coureur cycliste professionnel. Poulidor démarrait tout timide et moi aussi. Et entre deux timides, on s'est rencontré", explique Daniel Pautrat, invité de France Bleu Berry ce vendredi. "C'est son éternel sourire qui a fait qu'il a eu un contact permanent avec le peuple français, avec la France profonde. Il en avait besoin jusqu'à ses derniers jours", se souvient Daniel Pautrat.

Ne jamais gagner le Tour de France, c'est ce qui a fait sa légende