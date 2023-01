Daniel Salmon, sénateur EELV d'Ille-et-Vilaine, déçu qu'il n'y ait pas de jour sans chasse

Le gouvernement présente ce lundi 9 janvier les détails de son plan de sécurisation de la chasse après plusieurs accidents mortels, notamment en Bretagne. Daniel Salmon, sénateur EELV d'Ille-et-Vilaine, a participé à la mission sénatoriale de sécurisation de la chasse, est l'invité de France Bleu Armorique.

Selon nos informations, le plan de chasse ne prévoit pas l'instauration d'un jour sans chasse. C'est pourtant ce que vous préconisiez chez les écologistes. Est ce que vous êtes déçu ?

Bien sûr, je suis déçu. Comme le sont sans doute 78 % des Français, puisque c'est une attente très forte dans la société, aujourd'hui, on recule devant quelque chose qui me semble inéluctable. La société a vraiment évolué depuis les années 70 et 98 % des habitants du monde rural ne sont pas des chasseurs et ils aspirent à pouvoir se promener dans les espaces naturels, dans les espaces ruraux, sans être perturbés par des coups de fusil.

Donc vous dites que ce sont les chasseurs qui ont été plus entendus que les autres usagers des forêts ?

Les chasseurs ne pèsent pas lourd en nombre de citoyens, mais ils pèsent beaucoup plus lourd dans l'esprit de certains politiques et aujourd'hui, ils ont été très fortement entendus dans les mesures qui ont été prises. Certaines de ces mesures vont dans le bon sens, elles sont issues en grande majorité du rapport du Sénat sur la sécurisation de la chasse auquel j'ai participé sans en être co-auteur. Mais un certain nombre de mesures sont restées dans le panier notamment la plus emblématique, celle du jour sans chasse. Je pense que vraiment les Français attendent ça. Je pense que ce n'est pas une mesure anti-chasse, c'est une mesure d'apaisement, de compréhension entre différents milieux. On voit bien que notre société est très fracturée. Il faut trouver les chemins pour l'apaiser et je pense que c'est essentiel d'avoir ce dimanche sans chasse. Et nous, à EELV, nous plaidons pour une autre journée dans la semaine à répartir, peut être en demi journée à voir.

Mais il n'y a pas plus d'accidents de chasse les dimanches que les autres jours ?

Non, ce n'est pas ce qui apparaissait dans les statistiques. Mais les statistiques, on les fait parler un petit peu comme on l'entend. Ceci étant, ce qui est demandé par les Français, c'est un univers apaisé où on peut être sûr de se promener sans entendre des coups de fusil. C'est un peu comme la température : il y a la température réelle et la température ressentie. Lorsque vous promenez dans l'espace rural et que ça canarde à un ou deux kilomètres, vous n'êtes pas forcément en danger, encore qu'il peut y voir des balles de carabine qui vont très loin, mais vous n'êtes pas dans la quiétude. Aujourd'hui, on est dans un monde un peu de fureur où il y a beaucoup de bruit. Pouvoir se promener me semble essentiel. C'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour la santé physique.

Dans ce plan "chasse", il devrait y avoir la mise en place d'une application pour smartphones, pour les promeneurs, pour qu'ils sachent où il y a des battues autour d'eux. Qu'en pensez-vous ?

Donc écoutez aujourd'hui on a un souci, on sort une application. Effectivement, lorsque l'on va se promener le dimanche en forêt, on a envie de déconnecter également. Le droit à la déconnexion, il doit être présent partout, alors c'est un petit peu gadget. Et puis, comment est ce que cela va être lu ? Est-ce que les données vont être mises à jour ? Il y a tout un tas d'interrogations à ce sujet là et vraiment, c'est un écran de fumée.

Autre mesure, la mise en place d'un délit pour alcoolémie comme pour les automobilistes. Vous voyez ça plutôt d'un bon oeil ou pas ?

Tout le monde pensait que ça existait déjà parce que personne n'imagine que l'on puisse se promener avec une arme dans l'espace public ou privé, avec un taux d'alcoolémie supérieur à la norme. Oui, ça va dans le bon sens. Bien entendu, ça aurait déjà dû être fait depuis longtemps.

On parle aussi d'un renforcement de la formation des chasseurs. Aujourd'hui, c'est tous les dix ans, mais a priori, ça serait plus théorique que pratique...

Pendant cette mission de sécurisation de la chasse, on a eu l'occasion de faire de nombreux déplacements. On a vu la formation qui était donnée aux chasseurs, qui est une information sur certains points, exigeante mais assez stéréotypée, où on se retrouve dans les mêmes conditions d'examen que ce que l'on a pratiqué pendant à l'entraînement, pendant des jours et des jours, c'est un peu trop hors sol. Il faut vraiment renforcer ça et aussi le côté pratique. Nous, nous plaidons plutôt pour une visite quinquennale, pour pouvoir remettre en route des réflexes. Effectivement, on n'a pas forcément le temps de réfléchir, donc il faut vraiment être bien entraîné. Donc tous les 5 ans nous semblaient plus pertinents que tous les 10 ans, surtout lorsque on est un chasseur un peu vieillissant. Et en dix ans, il peut se passer beaucoup de choses.

Etes-vous êtes anti-chasse ?

Non, je ne suis pas anti-chasse. Je suis pour une chasse responsable et éthique et je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour la rendre davantage éthique. Aujourd'hui, vous savez qu'on lâche 20 millions à peu près de volatiles tous les ans. On a un gibier élevage qui ne correspond pas du tout à ce que je me fais comme idée de la chasse. Et si on ne relâchait pas ces 20 millions d'oiseaux, vous voyez le nombre de tirs en moins par an. J'ai demandé aussi à avoir un rapport sur la prolifération du grand gibier. On sait qu'il y a eu des plans de chasse qui ont été mis en place pour favoriser la prolifération de ce grand gibier. Aujourd'hui, je pense que le régulateur est complètement débordé. Il ne fait plus son travail. Donc il faut s'interroger. Il faut un rapport là-dessus.