Danjoutin s'équipe à son tour d'une application mobile

Pour chercher une information, quoi de plus pratique que son téléphone portable. Les communes l'ont bien compris. Elles sont de plus en plus nombreuses à se mettre aux applications mobiles. Dans le Nord Franche-Comté on peut citer Valdoie, Cravanche, Bethoncourt ou encore Vieux-Charmont.

La commune de Danjoutin a lancé la sienne il y a quelques semaines. Elle a choisi l'application CityAll.

Inofs, alertes, sondages et signalements

Quand vous ouvrez l'application apparaissent une dizaine d'icones colorées. En cliquant dessus vous avez accès à toutes les actualités de la commune, mais aussi à la page Facebook de la mairie , à la météo à Danjoutin, à l'agenda des événements, aux numéros d'urgence, à diverses démarches administratives en ligne ou encore à la liste des commerçants. La mairie peut aussi informer les habitants en cas de danger, pour une alerte aux orages par exemple. Si vous avez téléchargé l'application, vous recevrez directement une notification sur votre smartphone.

Mais avec cette application vous pouvez aussi, en un clic, faire un signalement aux élus. "Par exemple, quand on voit un dépôt sauvage en se promenant dans la commune, on peut le prendre en photo et l'envoyer, explique Emmanuel Formet, le maire de Danjoutin. Les élus qui gèrent l'application peuvent prévenir les services concernés. Ça permet aux habitants de nous contacter plus rapidement et nous signaler des choses qui ne vont pas dans la commune."

L'application permet aussi de faire des sondages. "Ça peut être intéressant aussi, selon Emmanuel Formet, parce qu'à tout moment, on peut déclencher une ou deux questions et demander aux gens de répondre au sondage. D'ailleurs on va l'utiliser tout simplement pour demander aux usagers ce qu'ils pensent de cette application."

Toutes les informations de l'unique panneau lumineux de Danjoutin arrivent directement sur l'application © Radio France - Soline Demestre

Si Danjoutin a choisi City Hall, c'est parce que l'application est fournie par Lumiplan, la société qui gère l'unique panneau lumineux de la commune. Dès que la municipalité publie une information sur le panneau, elle apparaît immédiatement sur l'application sans aucune manipulation supplémentaire.

Danjoutin a souscrit à l'application pour un an pour le moment, pour un montant de 1800 euros. "C'est un budget accessible pour une commune comme Danjoutin, poursuit le maire. Et maintenant, tout le monde a un smartphone, donc on se dit que c'est un bon moyen de toucher les gens. Si c'est fortement utilisé, ça permet de faire une information rapide à tous nos habitants." La commune va tester CityAll pendant un an. En fonction du nombre d'abonnés, elle décidera de poursuivre ou non l'expérience.